أمريكا المصدومة تحقق في هاتف هواوي الجديد العابر للعقوبات

يسعى البيت الأبيض للحصول على معلومات مفصلة عن أحدث هاتف ذكي رائد لشركة “هواوي” الصينية، والذي وصفه المحللون بأنه إنجاز مهم لمجموعة التكنولوجيا الصينية بعد أربع سنوات من القيود الأمريكية التي أعاقت أعمال “هواوي” في مجال الهواتف المحمولة، كما أوردت صحيفة “فاينانشال تايمز“.

ويثير هاتف “Mate 60 Pro” تساؤلات جدية حول مدى فعالية الحملة العالمية التي تقودها الولايات المتحدة، لمنع الصين من الوصول إلى التكنولوجيا المتطورة، مدفوعةً بمخاوف من إمكانية استخدامها لتعزيز القدرات العسكرية الصينية.

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى الحصول على “مزيد من المعلومات” حول “الطابع والتكوين” الدقيقين للرقاقة التي تعمل على تشغيل هاتف Mate 60 Pro الذي تم طرحته شركة “هواوي” في الأسواق مؤخراً، وذلك رداً على سؤال موجز حول ما إذا كانت الصين نجحت في تخطي ضوابط الولايات المتحدة على صادرات تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة.

في حين رفضت هواوي الكشف عن تفاصيل مورديها لجهاز Mate Pro، فإن تفكيك الهاتف من قبل شركة TechInsights الاستشارية الأسبوع الماضي يشير إلى أنه يحتوي على معالج 7 نانومتر من صنع شركة Semiconductor Manufacturing International Corp. ، “أس أم آي سي” التي لم تستجب على الفور لطلب الحصول على تعليق.

وأصبحت شركة صناعة الرقائق الصينية المملوكة جزئياً للدولة خاضعة لقيود التصدير قبل ثلاث سنوات، عندما قالت وزارة التجارة الأمريكية إن هناك “خطرا غير مقبول” من تحويل تكنولوجيا الرقائق إليها “للاستخدام النهائي العسكري”.

أفادت التقارير أن “أس أم آي سي” بدأت في توفير رقائق بمستوى التصغير المتقدم 7 نانومتر في العام الماضي، لتعدين البيتكوين، في تطور فاجأ الصناعة نظراً لمحاولات الولايات المتحدة للحد من وصولها إلى أحدث معدات صناعة الرقائق الأجنبية.

وتعد شرائح “أس أم آي سي” مقاس 7 نانومتر هي الحد الأدنى المطلوب للمعالجة السريعة للبيانات في الهواتف الذكية ومراكز البيانات ولا تزال متخلفة عن تلك عند 4 نانومتر المستخدمة في مجموعة “آيفون 14” الحالية من “أبل”. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تعلن شركة أبل عن استخدام شريحة 3 نانومتر، التي تصنعها الشركة المصنعة المتعاقدة مع شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، في طرازات “آيفون 15” المقرر إطلاقها الأسبوع المقبل.

على الرغم من أن “أس أم آي سي” لا تزال بعيدة كل البعد عن تحدي هيمنة شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، قال دان هاتشيسون، نائب رئيس TechInsights، إن هاتف هواوي الذكي “يُظهر التقدم التقني” الذي حققه قطاع الرقائق في البلاد على الرغم من عدم قدرته على الوصول إلى أحدث أدوات الطباعة الحجرية فوق البنفسجية.

وسعت واشنطن إلى منع الصادرات إلى الصين من آلات الأشعة فوق البنفسجية التي طورتها شركة تصنيع المعدات الهولندية ASML، والمطلوبة لإنتاجية عالية من الرقائق المصنوعة بعقد تبلغ 7 نانومتر أو أقل.

وقال هاتشيسون إن التطور قد يدفع الدول إلى فرض “قيود أكبر مما هو موجود اليوم” لزيادة تقييد وصول الصين إلى تقنيات التصنيع الحيوية.