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أمريكانا للمطاعم تربح 972 مليون ريال وتوزع 388 مليوناً نقداً

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نمو شبكة مطاعم أمريكانا
نمو شبكة مطاعم أمريكانا

ارتفعت أرباح “أمريكانا” للمطاعم العالمية بنسبة 27,12% إلى 972 مليون ريال في عام 2022 مقابل 764,6 مليون ريال في عام 2021.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن فترة النصف الثانى لعام 2022 بقيمة 388 مليون ريال، وبلغت نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 61,4%.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 15.9% على أساس سنوي لتصل إلى 8,9 مليار ريال. وكان ارتفاع الإيرادات مدفوعاً بنمو قوي في المبيعات بنسبة 13.6%، إضافةً إلى العدد الإجمالي للمتاجر الجديدة، والذي بلغ 220 متجراً.

وأضافت الشركة 220 متجراً جديداً إجمالياً (173 متجراً جديداً صافياً) في العام 2022، تتضمن 186 افتتاحاً إجمالياً لعلاماتها التجارية “كي إف سي” و”بيتزا هت” و”هارديز” و”كرسبي كريم”، ليصل إجمالي المتاجر العاملة التابعة لها في نهاية العام إلى 2183 متجراً.

وبالنسبة لمساهمة قنوات البيع في الإيرادات، ساهمت خدمة التوصيل للمنازل بنسبة 39% من إجمالي الإيرادات، وتلتها الوجبات الخارجية (24%)، وتناول الطعام داخل المطاعم (21%)، ومنافذ توفير الطعام داخل السيارة (10%).

وتمتلك أمريكانا للمطاعم ميزانية عمومية قوية ومركز مالي جيد. وإضافةً إلى التدفقات النقدية الحرة المعدلة للفترة والتي تبلغ 179 مليون دولار مع معدل تحويل نقدي قدره 49.3%، تساعد هذه الميزانية القوية الشركة في الوفاء بالتزامات النمو والنفقات الرأسمالية وتطبيق سياسة توزيع الأرباح المعلنة.

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