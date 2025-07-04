أمريكانا للمطاعم تدخل قطاع التجزئة الفاخرة باتفاقية امتياز مع كاربو

وقعت شركة “أمريكانا للمطاعم”، وهي المشغل الأكبر لمطاعم الخدمات السريعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان، اتفاقية امتياز حصرية مع “كاربو”، وهي علامة تجارية يونانية فاخرة متخصصة في المكسرات الفاخرة، الشوكولاتة الحرفية، والقهوة الراقية. تمنح هذه الاتفاقية “أمريكانا للمطاعم” حقوقًا حصرية لتأسيس وتشغيل متاجر “كاربو” في الكويت وقطر مبدئيًا، مع خطط مستقبلية للتوسع لتشمل البحرين والمملكة العربية السعودية. ومن المتوقع افتتاح المتاجر الرئيسية الأولى بحلول نهاية عام 2025. تُعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية مهمة لـ”أمريكانا للمطاعم” لتنويع أعمالها والدخول إلى قطاع التجزئة الفاخرة ذي الربحية العالية، بعيدًا عن عمليات المطاعم التقليدية. “كاربو”، التي تأسست عام 1991 في أثينا، تتميز بمنتجاتها الفاخرة المختارة بعناية ولها حضور عالمي قوي، بما في ذلك متجر ناجح في دبي مول. صرح محمد العبار، رئيس مجلس إدارة “أمريكانا للمطاعم”، بأن الشراكة مع “كاربو” تتيح التوسع في قطاع استهلاكي ينمو بسرعة ويعكس التركيز على الابتكار وتقديم تجارب فريدة للعملاء. كما أكد كوستاس كونتوبولوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “كاربو”، أن هذه الشراكة مع “أمريكانا للمطاعم” ستمكنهم من تقديم تجربة “كاربو” للمستهلكين في منطقة الخليج، بما يعزز الرؤية المشتركة للارتقاء بتجربة المستهلك من خلال الجودة والشغف.

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