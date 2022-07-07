سامر باطر by سامر باطر

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أمريكانا تلتقي مستثمرين قبيل إدراج مزدوج في الرياض و أبوظبي

سامر باطر by سامر باطر

بلومبيرغ: الشركة المشغلة لمطاعم كنتاكي فرايد تشيكن و”بيتزا هت”تتباحث مع كبار المستثمرين ضمن استعداداتها لطرح أولي يحدد قيمة الشركة بقرابة 8 مليارات دولار

وأفادت مصادر مطلعة أن أمريكانا تنوي عقد لقاءات منفردة وجماعية مع عدد من كبار المستثمرين قبل الإدراج المحتمل لاحقا هذا العام.

يأتي ذلك مع اختتام أسواق الخليج العربي أنهت لأفضل نصف أول للاكتتابات الأولية المسجلة فيما بدأت تقلبات الأسواق العالمية تنعكس على البورصات الخليجية.

وتنوي أمريكانا مالكة امتياز تشغيل مطاعم «كيه إف سي» و«بيتزا هت» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي، عبر إدراج مزدوج في بورصتي أبوظبي والرياض، بحسب «بلومبيرغ».

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...