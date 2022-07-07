أمريكانا تلتقي مستثمرين قبيل إدراج مزدوج في الرياض و أبوظبي

بلومبيرغ: الشركة المشغلة لمطاعم كنتاكي فرايد تشيكن و”بيتزا هت”تتباحث مع كبار المستثمرين ضمن استعداداتها لطرح أولي يحدد قيمة الشركة بقرابة 8 مليارات دولار

وأفادت مصادر مطلعة أن أمريكانا تنوي عقد لقاءات منفردة وجماعية مع عدد من كبار المستثمرين قبل الإدراج المحتمل لاحقا هذا العام.

يأتي ذلك مع اختتام أسواق الخليج العربي أنهت لأفضل نصف أول للاكتتابات الأولية المسجلة فيما بدأت تقلبات الأسواق العالمية تنعكس على البورصات الخليجية.

وتنوي أمريكانا مالكة امتياز تشغيل مطاعم «كيه إف سي» و«بيتزا هت» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي، عبر إدراج مزدوج في بورصتي أبوظبي والرياض، بحسب «بلومبيرغ».