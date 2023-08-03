أمريكانا تتوقع افتتاح 250 مطعماً جديداً في 2023

تتوقع شركة أمريكانا للمطاعم افتتاح ما بين 250 إلى 260 مطعماً جديداً بحلول نهاية العام، مع التركيز على فرص النمو عبر أسواقها، لا سيما المملكة العربية السعودية.

وذكرت الشركة في افصاح على موقع “تداول السعودية” أن صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة قد ارتفع بنسبة 19,3% إلى 542,8 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري، وحافظت الشركة على هامش قوي للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 23,5% على الرغم من زيادة تكاليف المخزون المُرحل مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

وارتفعت الايرادات بنسبة 7,7% إلى 4,65 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري.

وزادت أمريكانا للمطاعم مستويات مخزونها في عام 2022 بشكل استراتيجي لمنع نفاد المخزون ومواجهة اضطرابات سلسلة التوريد العالمية. ونجحت الإدارة في تقليص المخزون مرتفع التكلفة تدريجياً في النصف الأول من عام 2023، مما سيؤدي إلى دعم ارتفاع الهوامش في الفترات المستقبلية، مدعوماً بانخفاض أسعار السلع الأساسية.

وخلال النصف الثاني من العام، ستواصل الشركة تقليص المخزون الاستراتيجي تدريجياً، والذي تم بناؤه خلال العام 2022 لمواجهة اضطرابات سلسلة التوريد العالمية، وذلك بدعم من انخفاض أسعار السلع الرئيسية، حيث تتطلع الشركة إلى توسيع هوامش الربح. أما بالنسبة لمصر، فلا يزال تركيز الشركة منصباً على تحسين العمليات، وتوسيع دعم مانح الامتياز، وتعزيز كفاءة التكاليف، حيث تتعامل بشكل استباقي مع التحديات المتعلقة بالعملة في الدولة.

كما تتمتع الشركة بوضع قوي يساعدها على مواصلة توسيع نطاق علاماتها التجارية الجديدة، بما في ذلك بيتزا هت وبيتس كوفي في المملكة العربية السعودية. ولا تزال الشركة ملتزمة بتطوير قدراتها الرقمية وتحسين قنوات الإيرادات الخارجية.