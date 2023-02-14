أمبراطورية مطاعم بمليار دولار

بقلم : أنيل بويرول

ساعد ألكسندر أورلوف في إنشاء بعض من أفضل سلاسل المطاعم في الإمارات العربية المتحدة، وأصبحت مجموعته إمبراطورية عالمية تبلغ قيمتها مليار دولار. لكن الرحلة إلى القمة كانت صعبة، في صناعة يكون فيها الفشل أكثر شيوعاً من النجاح.

ربما يكون ألكسندر أورلوف أصعب رئيس يمكن لأي شخص أن يتخيل أنه يعمل لديه. وهذا هو رأيه بكل تجرد. “أنا صعب للغاية. صعب حول كل شيء. أنا قاسٍ على نفسي وعلى الموظفين. إذا طلبت منك أن تفعل شيئاً، فأنا لا أريد أن أسألك مرة أخرى”، كما يقول.

مهما كان ما يفعله، فمن الواضح أنه يعمل بدون كلل. يشرف الشريك المؤسس لـ Fundamental Hospitality (المعروفة سابقاً باسم Bulldozer Group) الآن على واحدة من أسرع إمبراطوريات المطاعم نمواً على هذا الكوكب مع أكثر من 100 مطعم منتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وروسيا وكازاخستان والولايات المتحدة الأمريكية وأوزبكستان وموناكو وهونغ كونغ. من جورجيا إلى اليونان وإيطاليا إلى البيرو، من فإن أورلوف قد بنى أمبراطورية مطاعم وبشكل جيد.

تحتضن الإمارات مطاعم شهيرة ومرموقة مثل “شيبرياني دبي” و”غايا” و”فيرجن ايزاكايا” و”شانغهاي مي” و”تانوكي” و”ساند”، بينما تدير المجموعة نفسها مراكز سبا ومطابخ عن بعد ومركز “بلاك ستار” للياقة البدنية المتميز. ويشير الخبراء إلى أن الإيرادات السنوية الآن تتجاوز 140 مليون دولار.

يقول أورلوف إنها “بضع مئات الملايين”. ومع هوامش ربح تقترب من 20 في المائة، فلا عجب أنه أجرى هو وشركاؤه محادثات مع مستثمرين بشأن إدراج محتمل في سوق الأوراق المالية من شأنه أن يضع سعراً مريحاً للمجموعة يبلغ مليار دولار.

ويضيف أورلوف: “نريد افتتاح خمسة عشر مطعماً سنوياً، لذلك في غضون عشر سنوات سيكون لدينا 150 مطعماً، وبعض الفنادق. دعنا نرى. كل ما أعرفه هو أن هذا ما أحب القيام به”.

يجعل أورلوف كل شيء يبدو سهلاً للغاية، لكنه ليس كذلك. تبلغ معدلات فشل الصناعة للمطاعم حوالي 30% – وهذا يعني أن مطعماً رائعاً من بين ثلاثة مطاعم يتم افتتاحه لن يستمر في العام الأول. وفي سوق دبي شديد التنافسية، وصلت معدلات الفشل إلى 60% في العام الأول و 80% خلال السنوات الخمس الأولى، وفقاً لتقرير صادر عن مجموعة “ألما” الاستشارية.

ويقول أورلوف في هذا الصدد: “يعتبر قطاع المطاعم من أكثر الأعمال التجارية تعقيداً في العالم، لأنه يعتمد على العديد من الأشياء المختلفة، مثل الأطباق والطعام والأجواء والحيوية والموقع والديكور”، مضيفاً: “السوق تنافسي للغاية وهناك الكثير من مجموعات المطاعم الكبيرة هنا. في مجال المطاعم، هناك أشياء قليلة مهمة جداً وأولها الموقع. تتنافس جميع مجموعات المطاعم للحصول على أفضل موقع. الآن لا يحب الملاك إعطاء أي مكان لأي شخص، فهم يعطونه للخبراء وأفضل المهنيين”.

التكيف مع السوق المحلي

ويتابع :”ثم لإنشاء مفهوم أو تقديم مفهوم جيد هنا، عليك أن تكون حريصاً جداً على تكييف هذا المفهوم مع السوق المحلي. ثم يأتي دور الفريق، من المهم جداً أن يكون لديك أفضل الأفضل، لأن الجميع يبحثون عن أفضل فريق … ولأننا افتتحنا في العديد من البلدان، لدينا هذه المعرفة والخبرة”.

يسرد تقرير “ألما” الاستشارية نفسه أسباباً عديدة لفشل المطاعم، ويعتبر نقص رأس المال العامل الأكبر في الفشل، يليه انخفاض الاهتمام بالتفاصيل في إدارة الموارد، وسوء الإدارة التشغيلية والإنفاق المفرط على المعدات.

لكن أورلوف يقول إن “الأمر أبسط من ذلك: تحتاج فقط إلى معرفة ما تفعله. عندما أدخل إلى أحد مطاعمي يمكنني رؤية كل الأخطاء على الفور. أرى أن الموسيقى صاخبة جداً، أو أن الضوء ساطع جداً. أو بعض الأشياء الأخرى التي أشعر بها. يجب أن يكون لديك حدس جيد. عندما بدأت في هذا العمل، لم أكن شخصاً ضليعاً بعالم المطاعم. لقد درست الكثير من المفاهيم، وحتى الآن، أفعل ذلك عندما أسافر. لا يمكنك أبداً التوقف عن الدراسة أو التعلم”.

ويضيف أورلوف: “لا يمكن لأي شخص أن يكون رجل أعمال. في مجال المطاعم، تحتاج إلى أن يكون لديك ذوق جيد ليس فقط للطعام ولكن للديكور، وتحتاج إلى أن تكون عالماً نفسياً لتكون قادراً على فهم أذواق الأشخاص وتوظيف الأشخاص المناسبين. أنت بحاجة إلى الحفاظ على مستوى رفيع جداً في كل شيء”.

فلماذا تنجح مطاعمه دائماً بينما يسقط العديد من المنافسين ؟ يجيب أورلوف قائلاً: “إنه تناسق. يجب أن يكون الطعام متسقاً دائماً، يجب أن تكون الخدمة متسقة. لا يستطيع كل منهم (المنافسون) الاستمرار في القيام بذلك. لديك مطاعم تفتح بطريقة جيدة ثم يغادر أصحابها إلى بلد آخر. يتركون الأمر للمدير العام الذي ليس مالكاً. من المهم أنه إذا كنت مالكاً، فأنت بحاجة إلى القدوم إلى مطعمك الخاص. أول شهرين هما أهم فترة لأنها تحتاج إلى تغييرات مستمرة”.

ولكن حتى مع تحديد جميع المربعات المذكورة أعلاه، يقول أورلوف إنها ستخلص في النهاية إلى شيء واحد: الناس. إنهم الناس، الناس، الناس. الحصول على الفريق المناسب. لتوظيفهم والاحتفاظ بهم ثم في بعض الأحيان نعم لطردهم”.

يستمتع أورلوف بثمار النجاح في الوقت الحالي، لكن الأمر لم يكن دائماً على هذا النحو. يقول إنه ارتكب نصيبه العادل من الأخطاء خلال مسيرته المهنية، ويشرح قائلاً: “كان الأمر صعباً. كان علينا أن نحصل على المعرفة والخبرة في الأسواق، وقد ارتكبنا أخطاء. إذا كنت تفعل شيئاً فأنت ترتكب أخطاء، وإذا كنت لا تتحرك فلن ترتكب أخطاء. نعم، لقد أخطأنا في بعض المواقع والمفاهيم، لكننا تعلمنا منها”.

تأسست مجموعة المطاعم قبل عقد من الزمن – تم اختيار الاسم لأنه يرمز إلى الحركة بلا توقف – ونعم، يتم سحق وكسر جميع الحواجز التي تنتظرنا. طبقاً لاسم مجموعة المطاعم، هذا هو بالضبط ما كان يفعله – ولا يظهر أي علامات للتوقف في أي وقت قريب.

يوضح أورلوف ذلك قائلاً: “لم يكن بإمكاني فعل أي شيء آخر، كل ما يحفزني هو النجاح. لا يتعلق الأمر بالمال أو القوة، لكنهما يجتمعان عندما تحقق النجاح. ليس لدي أي خطط للتوقف والذهاب والجلوس على الشاطئ وعدم فعل أي شيء. انت تعرف شي ما؟ لم أعمل من قبل لدى أي شخص في حياتي. كنت دائماً أقوم ببعض الأعمال في مكان ما، ولو بدأت صغيرة. لا يمكن أن يكون لدي رئيس. لا، أبدا، لا، أنا أحب ذلك بهذه الطريقة. لهذا السبب أفعل هذا”.