 شاهد منتجع صحي متكامل من أمالا

أعلنت “البحر الأحمر الدولية”، الشركة المطوّرة لاثنين من أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحًا في العالم – وجهتي “البحر الأحمر” و “أمالا” – اليوم، عن شراكتها مع العلامة التجارية الرائدة في مجال تشغيل المنتجعات الصحية “جاياسوم Jayasom”.

وبمجرد اكتمالها، ستوفر “أمالا” 50.000 فرصة وظيفية بشكل مباشر وغير مباشر، كما ستضم أكثر من 3,000 غرفة فندقية في 25 فندقًا، وحوالي 900 وحدة سكنية وشققاً وفللاً سكنيةً فاخرةً، بالإضافة لمجموعة واسعة من المتاجر المحلية الراقية والمطاعم الفاخرة ومراكز الاستجمام والمرافق الترفيهية.

يقع منتجع “جاياسوم” الصحي في منطقة “تربل باي” على مساحة تبلغ 7000 متر مربع وإجمالي عدد غرف يبلغ 153 أجنحة فندقية و24 وحدة سكنية. كما سيوفر المنتجع لزواره خدمات صحية متكاملة، مع منطقة مخصصة للعائلات لينعم أفرادها بالصحة والاستجمام إلى جانب منطقة مخصصة للأفراد فقط. بالإضافة لعرض مجموعة من الوحدات السكنية الفندقية للبيع للراغبين بالتملك في المنتجع. وتم تصميم المنتجع وجميع مرافقه لتمكين الضيوف من الانغماس الكلي في رحلة مثيرة نحو تحقيق استكشاف الذات واستعادة التوازن، والاستمتاع بخدمات مصممة بعناية للصحة الشاملة واللياقة البدنية والعلاج الطبيعي والتغذية والتجميل وخدمات السبا. علاوةً على تقديم قائمة متنوعة من المأكولات والأطعمة الصحية الشهية.

“سيحظى زوار وجهتنا المستدامة من خلال مرافق منتجع “جاياسوم” الفاخر بتجربة فريدة من نوعها حيث تحيط بهم مناظر طبيعية تخلب الأنفاس لساحل البحر الأحمر. نطمح لأن ينغمس زوارنا بجمال هذه الوجهة الفريدة وبرحلتهم لاستكشاف الذات من خلال مرافق الاستشفاء و الاستجمام ذات المعايير العالمية. وتعد هذه الشراكة خطوة جديدة نضيفها لقائمة مشغلي علامات الضيافة الفاخرة في وجهة “أمالا” للترحيب بأول ضيوفها في العام القادم”.

جون باغانو، الرئيس التنفيذي لـ “البحر الأحمر الدولية”

سيولي النهج الشامل للاستجمام والعافية المقدم في منتجع “جاياسوم”؛ اهتمامًا بأدق التفاصيل لاحتياجات كل زائر، ليتم خلق تجارب سياحية صحية وفريدة تجمع ما بين أفضل الممارسات العالمية المبنية على الناتئج العلمية والطرق الاستشفائية الشاملة وعلى المعرفة الأصيلة المتوارثة في المنطقة. سيختبر زوار المنتجع رحلاتهم السياحية كتجارب للخلوة بالذات يقدمها فريق عالمي مختص من الخبراء والمعالجين والمدربين والمختصين المعتمدين طبياً.

وتبدأ هذه الرحلة الاستشفائية من البرامج القائمة على الأنشطة والحركة المصممة خصيصًا لتعزيز القوة والمرونة البدنية، والإجراءات التجميلية البسيطة باستخدام أحدث التقنيات المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وستكون كافة البرامج المقدمة في منتجع “جاياسوم” مرفقة بنظام غذائي مصمم خصيصاً لكل زائر لزيادة الوعي بالاستهلاك الغذائي المثالي. سيلعب الابتكار دورًا محوريًا كذلك عبر قائمة البرامج الاستشفائية المقدمة والتي تستند على أبحاث جديدة في الوقت الحالي وتقنيات تقدم ثورة في هذا المجاللضمان نقديم قائمة شاملة من الخدمات والبرامج الرائدة والسلسة لزوار المنتجع.

سيتم تصميم مساحات مخصصة في كافة أرجاء المنتجع للتأمل، والاستشفاء الذاتي، واكتشاف الذات، حيث سيكون هناك مسارات خاصة بتجارب الاستجمام السلسة، وأجنحة لممارسة اليوغا ومتاهات صُممت خصيصاً لمنح الزوار الباحثين عن الانغماس في احساس الاستكشاف. وسيحظى الضيوف بتجربة مدهشة ذات طابع خاص كما لو أنهم داخل شرنقة تم دمجها بشكلٍ خلاب في تكوين أرض طبيعي على هيئة حدوة الحصان. كما سيتم توفير مدخل خاص للبالغين وآخر للعوائل مما يدعم توفير تجارب فريدة لمختلف الأعمار والفئات. وستتيح المنطقة المخصصة للبالغين في المنتجع أجواءً مريحة وهادئة لينعم الضيوف بتجربة مميزة لتجديد شبابهم يتم التركيز فيها بشكلٍ خاص على التأمل والشفاء واكتشاف الذات.

ويأتي المفهوم التصميمي لمنتجع “جاياسوم” بطراز حديث بطريقة توائِم جميع الفئات العمرية لزواره؛ فنجد مساحة هادئة مخصصة للبالغين فقط للانغماس في تجارب استكشاف الذات والاستجمام وأخرى مخصصة للأنشطة العائلية التي تسمح بتعزيز الروابط الأسرية من خلال قائمة متنوعة من التجارب السياحية المميزة. كما إن الوحدات الفندقية المخصصة للبيع ستتيح للعائلات التي ستتملك في المنتجع فرصة تبني نمط حياة مبني على فلسلفة منتجعات “جاياسوم” لتكون جزءاً لا يتجزأ من نمط حياتهم. أثناء استمتاع ملّاك الوحدات السكنية بالراحة في فللهم الخاصة، ستتاح لهم إمكانية الاستفادة من مجتمع الاستجمام وعروض العافية الشاملة للمنتجع.

وعبّرت كارين كامبل، الرئيس التنفيذي لـ “جاياسوم” عن سعادتها بالشراكة مع “البحر الأحمر الدولية”، بقولها: “يسعدنا أن نعلن عن افتتاح منتجعنا الرئيسي ونتطلع قُدُماً إلى مشاركة نهجنا الصحي المتكامل مع الزوار والمقيمين في وجهة “أمالا” حيث يُعتبر تعزيز الصحة من أهم أولويات المسافرين في الوقت الحاضر، ويشرفنا أن نكون من قائمة الرواد في هذا المجال في وجهة طموحة بالشراكة مع “البحر الأحمر الدولية”. معًا سنضع معايير جديدة في مجال السفر العالمي العلاجي والانتقال به إلى آفاق جديدة كلياً. إن شراكتنا هذه مبنية على القيم المشتركة لريادة مستقبل الاستدامة والمسؤولية المجتمعية. نحن فخورون بتسخير خبرتنا في هذا المجال لهذا المشروع القائم على التميز في تقديم الخدمة”.

سيكون منتجع “جاياسوم – أمالا” الصحي ضمن إنجازات المرحلة الأولى لمشروع “أمالا” الذي يجري العمل فيه على قدمٍ وساق حيث من المتوقع أن ترحب الوجهة بأولى ضيوفها في 2024. علمًا بأن الوجهة ستتيح مجموعة من المنتجعات البالغ عددها ثماني منتجعات يزيد عدد الغرف فيها على 1300 غرفة فندقية.