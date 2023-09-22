أمازون تطلق الجيل الثالث من الشاشة الذكية للتحكم بأجهزة المنزل

أعلنت أمازون عن إطلاق الجيل الجديد لأجهزة إيكو شو 8 (Echo Show 8) وذلك تعزيزاً لسهولة الوصول واستعمال تقنية أليكسا الذكاء الاصطناعي الصوتي في سلسلة أجهزة إيكو من أمازون وتقديم تجارب تفاعلية ونوعية مخصّصة في المنزل، ويعني ذلك أن هذه الاجهزة الجديدة بدعمها للتقنيات اللاسلكية بلو توث وواي فاي وسايدوك قادرة على التحكم المركزي بأجهزة المنزل الذكي.

وتم جعل الكاميرا في منتصف إطار الشاشة (لا تزال بدقة 13 ميجابكسل) مما يجعلها أكثر سهولة مع الاستخدام لمكالمات Zoom. تتيح الكاميرا أيضًا ميزة جديدة مميزة تسمى Adaptive Content، والتي تغير طريقة عرض المحتوى بناءً على المسافة من الجهاز لجعل الشاشة أكثر سهولة في اللمس عندما الاقتراب من الجهاز.

تم تحديث جهاز Echo Show 8 من الداخل والخارج. فتغير تصميمه الخارجي بلمسات التصميم الصناعي مع انحناءات بسيطة، وشاشة لمس زجاجية بحجم ثماني إنشات وبدقة الوضوح العالي. يحتوي الجهاز على معالج محسّن ليدعم سرعة استجابة أعلى مما سبق.

كما تعزّز النسخة الجديدة من الجهاز من تجربة الصوت مع وضوح أعلى وأعمق، وتوظّف تقنيات التكيّف مع الغرفة وتقنيات معالجة الصوت المحيطي الذي يغمر المكان. وتزداد وضوح مكالمات الفيديو أيضاً بفضل الكاميرا المتمركزة في منتصف الجهاز وبدقة 13 ميجا بيكسل والتقنيات المستعملة المقلّلة من الضوضاء.

تحتوي النسخة الجديدة من Echo Show 8 على ميّزة مركز إدارة المنزل الذكي الداعم لتقنيات Zigbee وBluetooth وMatter وSidewalk وThread مما يسهّل التحكم بأجهزة المنزل الذكي المتوافقة، مثل الإضاءة والأقفال والحسّاسات.

تتميّز النسخة الجديدة من جهاز Echo Show 8 بتجربة فريدة للشاشة الرئيسية، فهي تتكيّف مع قرب العميل من الجهاز وتعدّل على المحتوى الظاهر على الشاشة. فعلى سبيل المثال، تظهر الشاشة محتوى بكتابة أكبر حجماً في حال جلوس العميل على بعد من الجهاز (مثلاً التركيز على العناوين فقط للأخبار أو حجم ساعة أكبر)، ويتغيّر المحتوى تلقائياً ليظهر تفاصيل إضافية في حال اقتراب العميل منها. كما وتخصّص الشاشة المحتوى بناءً على العميل الموجود أمامها في حال توظيفهم لخاصية Visual ID، مثل إظهار قائمة الأغاني المفضّلة لهم. تتوفّر خاصّية المحتوى المتكيف على أجهزة Echo Show 8 الجيل الثاني والثالث الشهر المقبل وعلى أجهزة Echo Show الأخرى العام المقبل.