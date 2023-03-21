أمازون تسرح 27 ألف موظف على دفعتين

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “أمازون” آندي جيسي، عن “خطط لتسريح 9 آلاف موظف، بشكل أساسي من منصتها السحابية، وقسم الموارد البشرية، والخبرة والتكنولوجيا، وقسم الإعلانات ومنصة “تويتش”، بعد تخفيض عدد الموظفين بمقدار 18 ألف موظف في كانون الثاني / يناير الماضي، ليصبح إجمالي عدد المسرحين 27 ألف موظف.

وأوضح جيسي أن “التسريحات تجري لخفض التكاليف وسط عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم اليقين في المستقبل القريب، وأوضح الرئيس التنفيذي أيضا أنه في سياق تقييم الوضع، اقترحت الأقسام الداخلية للشركة حلولا مختلفة من تقليص الموظفين، وعلى العكس من ذلك، إنشاء وظائف شاغرة جديدة.

وأدت موجات خفض الوظائف إلى اضطراب صناعة التكنولوجيا. وتعتبر أمازون أحدث شركة تجري تخفيضات في الوظائف أكثر مما كان متوقعاً في السابق. وفي الأسبوع الماضي، قالت شركة “ميتا بلاتفورمز”، الشركة الأم لـ “فيسبوك”، إنها ستلغي ما يقرب من 10000 وظيفة خلال الأشهر المقبلة، وهي الموجة الثانية من عمليات التسريح الجماعي للعمال.

واستثمرت أمازون بكثافة في توسيع عدد موظفيها خلال الجزء الأول من جائحة كوفيد -19 حيث حوّل الناس الكثير من التسوق عبر الإنترنت. وأضافت الشركة حوالي 800000 موظف، معظمهم في مئات من مستودعاتها ، بين نهاية عام 2019 ونهاية عام 2021. وعندما بدأ الطلب في الانخفاض مع عودة المستهلكين إلى المتاجر، خفضت أمازون مناطق العمل التي كانت غير مربحة وجمدت التوظيف.

وتعتبر شركة “أمازون” واحدة من أكبر بائعي التجزئة عبر الإنترنت في العالم، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، تعمل الشركة في كندا والصين والبرازيل واليابان وأوروبا، وتم إطلاق متجر Amazon.com عبر الإنترنت في تموز / يوليو 1995.