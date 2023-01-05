أمازون ستسرح 18 ألف موظف

نقلت رويترز عن مذكرة من الرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي، أرسلت للموظفين يوم الأربعاء إن الزيادة الآن في عدد الذين سيتم تسريحهم وصلت إلى أكثر من 18000 وظيفة كجزء من تخفيض القوى العاملة الذي تم الكشف عنه سابقًا.

وقال إن قرارات التسريح ، التي ستعلنها أمازون اعتبارًا من 18 يناير ، ستؤثر بشكل كبير على مؤسسات التجارة الإلكترونية والموارد البشرية للشركة.

تصل التخفيضات إلى 6٪ من القوة العاملة في شركة أمازون التي يبلغ قوامها 300 ألف شخص تقريبًا وتمثل منعطفًا سريعًا لشركة التجزئة التي ضاعفت مؤخرًا سقف الأجور الأساسي للتنافس بقوة أكبر على المواهب.

لدى أمازون أكثر من 1.5 مليون عامل بما في ذلك موظفو المستودعات ، مما يجعلها ثاني أكبر صاحب عمل خاص في أمريكا بعد شركة وول مارت.

وارتفع سهمها بنسبة 2٪ في تعاملات ما بعد الإغلاق.

قال جاسي في المذكرة إن التخطيط السنوي “كان أكثر صعوبة بالنظر إلى الاقتصاد غير المؤكّد وأننا وظّفنا بسرعة خلال السنوات العديدة الماضية”.

استعدت أمازون لنمو أبطأ على الأرجح حيث شجع التضخم المرتفع الشركات والمستهلكين على خفض الإنفاق وانخفض سعر سهمها إلى النصف في العام الماضي.

بدأت الشركة في تسريح الموظفين في نوفمبر من قسم الأجهزة التابع لها ، وكان مصدر قال لرويترز في ذلك الوقت إنها كانت تستهدف حوالي 10 آلاف تخفيض. تخلصت صناعة التكنولوجيا من أكثر من 150 ألف موظف في عام 2022 ، وفقًا لموقع التتبع Layoffs.fyi ، وهو رقم مستمر في النمو. قالت شركة سيلزفورس Salesforce Inc يوم الأربعاء إنها أيضا تعتزم إلغاء حوالي 10٪ من الوظائف، والني بلغ عددها حوالي 8000 اعتبارًا من 31 أكتوبر.

كان انعكاس التحول في أمازون صارخًا. لقد تغيرت من شركة تعتبر ضرورية خلال الوباء لتوصيل البضائع إلى المنازل المغلقة ، إلى شركة مترهلة في زيادة عدد الموظفين لديها. وجاءت ملاحظة جاسي في أعقاب تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال يفيد بأن التخفيض سيكون أكثر من 17000 وظيفة. وقال إن أمازون اختارت الكشف عن الأخبار قبل إبلاغ الموظفين المتضررين بسبب تسرب مسألة تسريح الموظفين للإعلام.