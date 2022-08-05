سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسإلكترونياتتكنولوجيا

أمازون تستحوذ على الشركة المصنعة لـ رومبا بـ 1.7 مليار، فهل تنتشلها من تفوق منافساتها من الصين؟

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت أمازون أنها ستستحوذ على شركة آي روبوت التي تصنع للمكانس الكهربائية الروبوتية «رومبا»، لقاء 61 دولاراً للسهم، أو 1.7 مليار دولار.

وارتفعت أسهم «آي روبوت» بأكثر من 18% خلال تداولات ما قبل افتتاح الأسواق، وذلك بعد أن تم إيقاف التداول على أسهمها لفترة وجيزة عقب الإعلان عن الصفقة، فيما انخفض سهم «أمازون» بنحو 0.5%.

يأتي ذلك فيما تواجه آي روبوت تفوق المنتجات الصينية التي أصبحت تقدم مزايا أبرز في هذا السوق الذي كانت تتصدر فيه آي روبوت، لتقدم المنتجات الصينية مزايا متقدم تشمل استخدام الماء والليدار والذكاء الاصطناعي وتضمن تنفيذ مها التنظيف الذاتي والتزود التلقائي بالماء مثل أجهزة إيكوفاك.

تشير أمازون أن الصفقة ستعزز حضور أمازون في سوق الروبوتات الاستهلاكية، وقدمت الشركة رهاناً جريئاً في العام الماضي عندما كشفت النقاب عن الروبوت المنزلي «أسترو»، وهو جهاز بقيمة 1500 دولار ومجهّز بالمساعدة الصوتية «أليكسا»، حيث يمكنه تقديم العون للمستخدمين في منازلهم. كما أطلقت الشركة مجموعة من الأجهزة المنزلية الذكية التي يمكن للمستهلكين التحكم فيها بأصواتهم، مثل موازين الحرارة والمصابيح الكهربائية وأجهزة الميكروويف.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...