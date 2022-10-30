أمازون السعودية تلتقي البائعين على منصتها لتمكين الشركات لتنمية أعمالها

عقدت أمازون السعودية في الرياض اجتماعا التقط فيه المئات من الشركات المحلية بهدف مساعدتها لتوسيع أعمالها عبر أمازون قبيل فعالية الجمعة البيضاء للتخفيضات.

وقالت الشركة في بيان إن ذلك يأتي انسجاماً مع التزامها المتواصل بتمكين الشركات المحلية من تنمية أعمالهم والنجاح في البيع عبر الانترنت في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

و استضافت أمازون قمة للبائعين المحليين مؤخراً في مدينة الرياض بهدف توجيه وتكريم شركائها البائعين، بما فيهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة الفرصة لها للاستفادة من إمكانيات أمازون المتقدمة والأدوات والخدمات والبرامج الحديثة التي تقدمها أمازن والرامية إلى دعم نمو أعمال البائعين.

شارك في القمة المئات من شركاء البيع الجدد والحاليين والتي تضمنت جلسات تعليمية متعمقة حول ممكنات التجارة الإلكترونية مثل الشحن والتوصيل والإعلانات وبناء العلامات التجارية، كما ركزت القمة على فرص شركاء البيع لزيادة مبيعاتهم خلال شهر نوفمبر الذي سيشهد انطلاق فعاليات التخفيضات الكبرى بما في ذلك الجمعة البيضاء.

وتتوافق قمة البائعين المحليين مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى توفير بيئة تطلق إمكانات الأعمال وتوسع القاعدة الاقتصادية وتوفر فرص عمل لجميع المواطنين السعوديين. وشارك في القمة نخبة من الخبراء من فريق عمل أمازون السعودية، لتبادل المعرفة مع شركاء البيع الحاليين والجدد من جميع أنحاء المملكة.

وبهذه المناسبة، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يعد شركاؤنا البائعون جزءاً أساسياً من ثقافتنا التي تركز على العملاء. سنواصل الاستثمار في البنية التحتية الخاصة بنا لدعم نمو البائعين بما في ذلك مضاعفة شبكة خدماتنا اللوجستية منذ انطلاق متجر أمازون السعودية في 2020، وهو ما مكننا من الوصول إلى 90% من سكان المملكة من خلال توصيل سريع وموثوق، بدءاً من عرعر إلى جيزان، ومن مكة المكرمة إلى الدمام”.

وشهدت فعالية هذا العام من قمة البائعين المحليين، تكريم أمازون السعودية لشركائها من البائعين في كافة أنحاء المملكة، مع تقديم جوائز تقديرية لأفضل البائعين الذين يواصلون العمل الجاد لتوسيع نطاق أعمالهم عبر الإنترنت والاستفادة من خدمات أمازون وشبكة أعمالها المتطورة. وجرى تكريم البائعين ضمن فئات الأفضل أداءً من حيث تحقيق أعلى مستويات رضا العملاء وسرعة التوصيل، إضافة إلى التميز في استخدام أدوات البائع الموثوقة المقدمة من أمازون، وغيرها من فئات الجوائز الأخرى.

ومن بين الشركات التي حازت على الجوائز، إكسايت، عملاق، آفاق الحاسوب، والقرعاوي.

اليوم صرنا لكم أقرب مع مكتب #أمازون_السعودية? الجديد بالرياض?. الهدف الرئيسي من تواجدنا معاكم هو تأكيد التزامنا بتمكين العملاء وشركائنا البائعين والموظفين في السعودية، و دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي في كل أنحاء المملكة. pic.twitter.com/ABMphHfhUQ — Amazon.sa (@AmazonKSA) October 17, 2022

من جانبه، عبّر كريم غندور، رئيس إدارة السوق التجاري في أمازون السعودية، عن سعادته باختتام قمة البائعين الأولى واللقاء مع مئات البائعين لأول مرة في الرياض، مضيفاً “يتمثل هدفنا في مساعدة شركائنا البائعين على إطلاق إمكاناتهم عبر اكتشاف الحلول المبتكرة والاستفادة من أدواتنا من أجل تنمية أعمالهم والوصول إلى ملايين العملاء على أمازون السعودية. كما زودنا الشركات بالمعلومات والمهارات والأدوات اللازمة لضمان موسم تخفيضات ناجح بما في ذلك فعالية الجمعة البيضاء”.

وفي شهر مارس الماضي، وقّعت أمازون السعودية، مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ”منشآت”، لإطلاق برنامج لوجستي رائد في المملكة، والذي يسهم في تعزيز حضور أمازون في المملكة العربية السعودية، وتمكين عشرات الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة المجال لها لبيع منتجاتها عبر متجر أمازون لملايين العملاء في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى مساعدة العشرات من رواد الأعمال في إنشاء أعمالهم الخاصة في قطاع الخدمات اللوجستية. وتدير أمازون شبكة خدمات لوجستية وعمليات محلية واسعة النطاق في جميع أنحاء السعودية، والتي تشمل ثلاثة مستودعات في مدينتي الرياض وجدة، يدعمها 11 محطة توصيل، ومركزين للفرز، وشبكة من 11 شريكاً لخدمة التوصيل في كافة أرجاء المملكة.