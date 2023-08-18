مويضي المطيري by مويضي المطيري

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محترف الأهلي أليوسكي يتعرض لإعياء بسبب أجواء الرطوبة

مدرب الأهلي ماتياس يايسله بأن أجواء الطقس أثرت عليهم

مويضي المطيري by مويضي المطيري

يبدو أن محترفي أوروبا يواجهون مشكلة مناخية أثر انتقالهم من الأجواء الأوروبية إلى الأجواء السعودية الحارة صيفاً في أغلب مدنها، حيث تعرض محترف النادي الأهلي إزجان أليوسكي لهبوط بسبب أجواء الرطوبة خلال مشاركته بأحدى المباريات.

وقال موقع “سبورت24” نقلا عن مصادره أن محترف النادي الأهلي إزجان أليوسكي، تم نقله بسيارة الإسعاف بعد نهاية المباراة من غرفة الملابس.

وأوضحت المصادر أن أليوسكي تعرض لهبوط بسبب أجواء الرطوبة في مباراة الأهلي والخليج.

في المقابل صرح مدرب الأهلي ماتياس يايسله بأن أجواء الطقس أثرت عليهم وأن غياب البرازيلي فيرمينيو كان له تأثير على مستوى الهجوم.

وفاز الأهلي على الخليج بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري روشن.

فيما أعلن نادي أهلي جدة، إصابة لاعبه المقدوني إزجان أليوسكي، بإجهاد عام عقب مشاركته في مباراة الفريق أمام الخليج ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان أهلي جدة قد حقق الانتصار خارج الديار، على الخليج، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثانية لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وشارك أليوسكي في المباراة كاملة، كما صنع الهدف الذي سجله المدافع البرازيلي روجر إبانيز.

وذكر الأهلي في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقًا)، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أن أليوسكي تعرض لحالة إجهاد عام شديدة، بسبب فقدانه السوائل في الجسم.

وأضاف “تم نقل اللاعب إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة”.

وأشار البيان إلى أن المحترف المقدوني سيكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات.

وفي سياق آخر، منح المدرب الألماني ماتياس يايسله لاعبي الأهلي راحة لمدة يومين من التدريبات، بعد الفوز على الخليج، على أن يستأنف الفريق تدريبات بعد غدٍ الأحد.

يذكر أن الأهلي ارتقى إلى صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بشكل مؤقت بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين.

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