أليشيا كيز تقدم أول حفل لها في مرايا بالعلا

تستضيف قاعة مرايا في العلا الفنانة العالمية أليشيا كيز والحائزة على العديد من جوائز جرامي في حفل بعنوان “ليلة واحدة فقط” ضمن جولة تسويق ألبومها الجديد “كيز” ليلة 11 فبراير خلال حفل خاص مقدم من شركة “جود إنتنشنز”، وسيكون هذا الحفل الأول للفنانة كيز في العلا، أرض الفنون والثقافة، في ليلة تشع فيها النجوم في سماء العلا.

يُذكر أن شركة “جود إنتنشنز” هي شركة عالمية يملكها زوج الفنانة كيز، قاسم دين “سويز بيتس” وشريكته السعودية نور طاهر، تقدم “جود إنتنشنز” تجارب ثقافية تحفز شرارة الحوار وتستحضر المشاعر الإيجابية كما تحفز التبادل الثقافي من خلال الفنون، وهذا ما يهدف له الحفل.

وبالرغم أنه أول حفل للفنانة العالمية في العلا، إلا أنها قد زارت المدينة العام الماضي وأنبهرت بالطبيعة وتاريخ الحضارات العريقة التي سكنت المنطقة، وعلقت كيز قائلة: “لا يمكن إنكار جمال العلا الساحر، لطالما كنت أحب اكتشاف الأماكن الذي تحتوي على الحضارات القديمة التي اندثرت منذ زمن طويل، ولكنني وجدت في العلا شيءً آخر، فقد قابلت سيدات أعمال لديهم حس قوي لتقديم تجارب ذات معنى، وزرت مدرسة الديرة بحي الجديدة، حيث رأيت استعادة لأساليب الفن التقليدية في المنطقة.

كما استشعرت مستقبلاً واعداً لم أكن على علم به من قبل. وكفنانة، فإنني أشعر بارتباط وانتماء للطبيعة والناس ولسحر هذه المنطقة المميزة، لقد استمتعت بأداء حفلات “ليلة واحدة فقط” حول العالم وفي مناطق مميزة يجب زيارتها على الأقل لمرة في العمر، وأشعر بالحماس لإضافة العلا لهذه القائمة الحصرية.”

سيكون أداء أليشيا كيز في مرايا إنسجاما لسحر حضارة العلا وسكانها، والذي تحمل لهم الفنانة كل التقدير، كما سيجمع الحفل عدد من المبدعين ليحتفوا بالإبداع كجزء من مبادرة “جود إنتنشنز”. وسيتم بث الحفل على قناة “mbc” عبر قناة لحظات العلا على اليوتيوب.

كما ستستضيف الفنانة أليشيا حوار حصري مع صاحبة السمو الملكي وأول سفيرة للولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، بعنوان “Women to Women” في تاريخ 12 فبراير، حيث ستشمل الأجندة عدة حوارات مع رائدات الأعمال، المبدعات والفنانات، والعديد من النساء العاملات في العلا والمملكة.

وسيكون محور النقاش حول المرأة، والتقدم نحو المستقبل، كما يهدف الحدث لإطلاق حوار صريح وذو قيمة للنساء وليوفر منبراً لمناقشة رؤيتهن العالمية، وأحلامهن، ولتوفير الدعم لبعضهن البعض.

يُذكر أن مبيعات أليشيا وصلت لأكثر من 90 مليون ألبوم، وهي إحدى أيقونات الفن التي حققت أعلى المبيعات عالمياً، كما تقام حفلاتها في العديد من البلدان حول العالم، تعلمت أليشيا عزف البيانو الكلاسيكي منذ الصغر حيث بدأت كتابة وتلحين الأغاني في عمر ال12 وبدأت عملها كفنانة في الخامسة عشر من عمرها. وحقق أول ألبوم لها “Songs in A Minor” نجاحاً كبيراً حيث حققت أغنية “Fallin” الظهور في المركز الأول في قائمة “Billboard Hot 100” وباعت أكثر من 12 مليون نسخة حول العالم.

ولحضور حفل الفنانة أليشيا كيز يمكن شراء التذاكر والتي ستُباع بدءاً من 31 يناير على موقع experiencealula.com