أليشيا كيز تبهر الجماهير في العلا

أحيت النجمة العالمية مغنية الايقاع والبلوز أليشيا كيز حفلاً مميزاً حافلاً بجمال الغناء ودفء الأنغام على مسرح قاعة مرايا للمرة الثانية كجزء من أجندة فعاليات “لحظات العلا“.

وأبهرت أليشيا كيز الجماهير التي تفاعلت بحرارة مع النجمة العالمية التي أدت أداءً مثيراً لأغنيتها الرائعة “Girl on Fire” جنبًا إلى جنب مع فرقة دار العلا الشعبية خلال حفلها الموسيقي في المدينة السعودية القديمة يوم الجمعة.

فرقة "دار #العلا" الشعبية، تُشارك النجمة العالمية "أليشيا كيز"

أداء أغنية Girl on fire ، على مسرح #قاعة_مرايا الليلة??#أليشياكيزفي_العلا pic.twitter.com/mR9l9gnZYH — AlUla Moments لحظات العلا (@AlUlaMoments) February 24, 2023

وحازت النجمة العالمية اليشيا كيز على «جائزة غرامي» 15 مرة فهي مغنية متميزة تكتب وتلحّن وتنتج الأغاني، وممثلة بارعة تُنتج عروض «برودواي» والأعمال السينمائية والتلفزيونية، وناشطة اجتماعية مؤثرة في مختلف القضايا الإنسانية بالإضافة إلى كونها رائدة في مجال الأعمال أسست علامتها التجارية «كيز سولكير» للعناية بالبشرة، وحققت كتاباتها أعلى المبيعات في صحيفة “نيويورك تايمز”.