ألمانيا ستطالب بالتخلي عن مواجهة التغير المناخي والعودة لتمويل مشاريع النفط

أشار تقرير لبلومبرغ أن ألمانيا ستدفع بمجموعة الدول السبع إلى التراجع عن الالتزام بوقف تمويل مشاريع الوقود الأحفوري في الخارج بحلول نهاية العام ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

سيكون هذا بمثابة تراجع كبير عن معالجة تغير المناخ حيث أن الحرب الروسية في أوكرانيا تقلب الوصول إلى إمدادات الطاقة.

من شأن مسودة النص التي اطلعت عليها بلومبرغ أن تعني إقرار مجموعة السبع “بأن الاستثمار المدعوم علنًا في قطاع الغاز ضروري كاستجابة مؤقتة لأزمة الطاقة الحالية”.

وستعقد قمة G7 لهذا العام غدا في قصر إلماو في ولاية بافاريا.

وأفاد مصدر مطلع على المناقشات إن إيطاليا لا تعارض الاقتراح الألماني، وتعتمد إيطاليا ، مثل ألمانيا ، بشكل كبير على الغاز الروسي. وقال رئيس الوزراء ماريو دراجي أمس الجمعة ، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل ، إن إيطاليا تمكنت من خفض واردات الغاز الروسي من 40٪ العام الماضي إلى 25٪ في الوقت الحالي. وقد أمكن ذلك أيضًا من خلال توقيع صفقات غاز جديدة في دول مثل الكونغو والجزائر وأنغولا. وسيعقد اجتماع قمة مجموعة الدول الصناعية السبع غدا الأحد في ألمانيا.

(لقطة لصعود أسعار الغاز في ألمانيا)

وحذرت الحكومة الألمانية من أن تحركات روسيا للحد من العرض تخاطر بإحداث انهيار مدمر في أسواق الطاقة ، حيث يواجه أكبر اقتصاد في أوروبا احتمالية غير مسبوقة لنفاد الطاقة من الشركات والمستهلكين.

واستجابت ألمانيا للتخفيضات بإحياء محطات الفحم وتوفير التمويل لتأمين إمدادات الغاز ، مع الاستمرار في خطط التخلص التدريجي من الطاقة النووية.

يذكر أن مجموعة الدول السبع هي سبعة دول تضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. في الفترة الممتدة بين 1998 و2014 كانت روسيا عضوا أيضا، وخلال هذه الفترة كانت المجموعة تسمى G8. وبسبب ضم شبه جزيرة القرم من قبل موسكو، تم استبعاد روسيا من هذا التجمع.