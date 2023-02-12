أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، أمس السبت، أن برلين ستسهل منح تأشيرات مدتها ثلاثة أشهر للمتضررين السوريين والأتراك من الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين يوم الإثنين الماضي في حال كانت لديهم عائلات في البلد الأوروبي الغني.

وقالت نانسي فيزر لصحيفة بيلد الألمانية “إنها مساعدة طارئة”، مضيفة “نريد السماح لعائلات تركية وسورية في ألمانيا بأن تأتي بأقربائها من المنطقة المنكوبة من دون إجراءات بيروقراطية”.

وأضافت الوزيرة أن سكان المناطق المنكوبة بسبب الزلزال الذي خلّف أكثر من 25 ألف قتيل، يمكنهم الحصول “على تأشيرات نظامية تسلم سريعا وصالحة لثلاثة أشهر”.

Millionen von Katastrophe betroffen – Faeser verspricht Visa für Erdbeben-Opfer https://t.co/HFwbaxb6cV — BILD (@BILD) February 11, 2023

وتتيح هذه الآلية المبسّطة للمنكوبين “العثور على مأوى وتلقي علاج طبي” في ألمانيا.

وبحسب تقرير سابق متعلق، يمكن للمتقدمين من سوريا الاستمرار في اللجوء إلى السفارات الألمانية في العاصمة اللبنانية بيروت أو العاصمة الأردنية عمان أو مدينة إسطنبول التركية.

ويقيم نحو 2.9 مليون شخص من أصول تركية في ألمانيا، في حين بلغ عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا بين 800 ألف ومليون شخص سوري منذ أن قررت المستشارة السابقة أنغيلا ميركل فتح حدود بلادها بين العامين 2015 و2016.

زلزال تركيا وسوريا

وتجاوز عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب يوم الإثنين جنوب تركيا وشمال غرب سوريا 28 ألف قتيل وآلاف المصابين مع تضاؤل آمال العثور على ناجين.

وأوقف رجال الإنقاذ الألمان والجيش النمساوي، أمس السبت، عمليات البحث في تركيا بسبب وقوع اشتباكات بين مجموعات لم تُحدد.

وقال أحد المنقذين إنه من المتوقع أن يزداد الوضع الأمني ​​سوءاً مع تضاؤل ​​الإمدادات الغذائية. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه قُبض على ما يقرب من 50 شخصاً بتهمة النهب، مع مصادرة عدد من البنادق.

وبلغ عدد قتلى الزلزال في سوريا الآن أكثر من 3500، وفقاً لوكالة فرانس برس. لكن لم يتم نشر أي أرقام جديدة منذ يوم الجمعة الماضي.

وكانت هناك انتقادات بأن الجهود الدولية لإرسال المساعدات إلى سوريا لم تكن بالسرعة الكافية.

ومن جهتها، قالت سيفانكا دانابالا، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، في تصريحات صاحافية، إن ما يصل إلى 5.3 مليون سوري قد يكونون بلا مأوى بعد الزلزال.

وأضافت “هذا رقم ضخم وهو لناس يعانون أصلاً من نزوح جماعي”.

ويعد هذا الزلزال أحد أكثر الكوارث الطبيعية الدامية في القرن الجديد، متجاوزاً كوارث أخرى كزلزال وتسونامي ضرب اليابان في العام 2011.

وحذرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من أن كارثة إنسانية أخرى قد تقع ما لم يحصل الناجون من الزلزال على مأوى وغذاء وماء ودواء “على وجه السرعة”.