ألمانيا تمنح آلاف تأشيرات شنغن لسوريين متضررين من زلزال تركيا

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن عدد تأشيرات منطقة شينغن التي تم إصدارها لضحايا زلزال تركيا وسوريا المدمر عن طريق الإجراء المبسط -الذي كانت برلين أعلنت عنه في وقت سابق- وصل حتى نهاية آذار/مارس الماضي إلى 6567 تأشيرة.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية يوم الإثنين الماضي، إن عدد التأشيرات الوطنية التي تم إصدارها في إطار إجراء لم شمل العائلات وصل إلى 1085 تأشيرة.

وأوضح أن مواطنون أتراك ممن لهم أقارب في ألمانيا في طليعة من استفاد حتى الآن من الإجراء المبسط لإصدار التأشيرات؛ وأن التأشيرات الوطنية للإقامة الدائمة في ألمانيا تم منحها بالدرجة الأولى لمواطنين سوريين.

تبسيط إجراءات منح التأشيرات

كانت الحكومة الألمانية أعلنت، بعد الزلزال الذي ضرب يوم 6 فبراير/شباط 2023، المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا، عن الإجراء المبسط لإصدار التأشيرات، وخصصت برلين هذا الإجراء لضحايا الزلزال في البلدين لتتيح لهم إمكانية البقاء بشكل مؤقت لدى أقارب لهم في ألمانيا.

وقوبل الإجراء المبسط بانتقادات في بعض متطلباته لأنه رغم وعد برلين بأن يخلو من المتطلبات البيروقراطية فإنه يتطلب تقديم جواز سفر ساري المفعول وصورة بيومترية، وشكا منتقدون من تعذر المقدرة على توفير هذه المتطلبات في ظل الدمار الذي أحدثه الزلزال.

وأودى الزلزال المدمر في تركيا وحدها بحياة أكثر من 50 ألف شخص نحو خمسة آلاف منهم سوريون. وفي سوريا نحو ستة آلاف شخص.

سوريون يستخرجون أوراق رسمية تظهرهم من متضرري الزلزال

بدأ آلاف السوريون، مؤخراً، في استخراج أوراق رسمية تظهر بأنهم من سكان المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا ً وذلك بهدف تسهيل هجرتهم إلى دول أوربية وخاصة ألمانيا.

وأكدت مصادر أريبيان بزنس، في وقت سابق، أن كثير من السوريين يسعون إلى استخراج أوراق حكومية رسمية عن طريق الرشوة تظهر أن أقاربهم هم من سكان محافظة حلب أو اللاذقية أو طرطوس أو حماة حيث قضى الآلاف تحت أنقاض الزلزال.

وقال مصدر لأريبيان بزنس إن أبويه المقيمان في سويسرا طلبا منه أن يستخرج ورقة إقامة رسمية تظهره بأنه من سكان مدينة اللاذقية للمساعدة في تسهيل وتسريع هجرته إلى سويسرا.

وقال مصدر آخر مقيم في هولندا لأريبيان بزنس إنه يعمل على استخراج أوراق رسمية تظهر أن والديه المقيمان في مدينة القامشلي؛ شمال شرق سوريا، أنهما من سكان حلب بهدف تسريع هجرتهما إلى هولندا أو ألمانيا.

ولكن أغلب الحالات هي لاستخراج أوراق ثبوتية رسمية تظهر أنهم من سكان المناطق المتضررة من الزلزال والوجهة هي ألمانيا التي أبدت في وقت سابق استعدادها لاستقبال أتراك وسوريين من متضرري زلزال 6 فبراير/شباط لدى أقاربهم في ألمانيا لمدة 90 يوماً في حال كانت لديهم عائلات في ألمانيا التي يعيش فيها مئات آلاف اللاجئين السوريين منذ بدء الحرب في بلدهم في مارس/آذار 2011.

وأعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، يوم 11 فبراير/شباط الماضي، أن برلين ستسهل منح تأشيرات مدتها ثلاثة أشهر للمتضررين السوريين والأتراك من الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين في حال كانت لديهم عائلات في ألمانيا.

وقالت نانسي فيزر، آنذاك أيضاً، “إنها مساعدة طارئة”، مضيفة “نريد السماح لعائلات تركية وسورية في ألمانيا بأن تأتي بأقربائها من المنطقة المنكوبة من دون إجراءات بيروقراطية”.

وأضافت الوزيرة أن سكان المناطق المنكوبة بسبب يمكنهم الحصول “على تأشيرات نظامية تسلم سريعاً وصالحة لثلاثة أشهر”.

وتتيح هذه الآلية المبسطة للمنكوبين “العثور على مأوى وتلقي علاج طبي” في ألمانيا.

وحسب تقرير سابق، يمكن للمتقدمين من سوريا الاستمرار في اللجوء إلى السفارات الألمانية في العاصمة اللبنانية بيروت أو العاصمة الأردنية عمان أو مدينة إسطنبول التركية.

وأكدت تقارير حديثة وصول أقل من 100 لاجئ سوري من المتضررين من الزلزال الذي وقع على الحدود بين تركيا وشمال سوريا إلى إسبانيا.

ويرغب أغلب السوريين في الهجرة إلى دول أوربية نتيجة الحرب التي قطعت أوصال بلدهم منذ نحو 12 سنة وتداعياتها المستمرة التي عمقت نسب الفقر لدى معظم المواطنين وخاصة في السنتين الأخيرتين حيث وصلت مستويات الفقر إلى درجات خطيرة لا يمكن فيها لغالبية السوريين الاعتماد على رواتبهم الهزيلة مقارنة بالتضخم المستمر والحاد، ويلجأ أغلب السوريين في تأمين متطلباتهم إلى الجمعيات الخيرية وتلقي مساعدات شهرية من أقاربهم في دول أوروبا الغربية أو دول الخليج العربي.