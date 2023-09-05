فادي طنّوس by فادي طنّوس

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ألمانيا تخسر جهود فولكروغ في وديتي اليابان وفرنسا

فادي طنّوس by فادي طنّوس
ألمانيا

أعلن هانزي فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، قبل مران الفريق يوم الثلاثاء أن المهاجم نيكلاس فولكروغ سيغيب عن المنتخب في مباراتيه الوديتين أمام اليابان وفرنسا خلال أيلول/سبتمبر الجاري بسبب إصابة في الفخذ.

ويلتقي المنتخب الألماني نظيره الياباني يوم التاسع من أيلول/سبتمبر الجاري ثم يواجه نظيره الفرنسي بعدها بثلاثة أيام.

وكان فولكروغ قد انتقل قبل أيام من فيردر بريمن إلى بوروسيا دورتموند، وسجل ظهوره الأول مع دورتموند عندما شارك من مقعد البدلاء في المباراة التي انتهت بالتعادل مع هايدنهايم الصاعد 2-2 يوم الجمعة الماضي.

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