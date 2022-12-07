ألمانيا: إحباط محاولة انقلاب خططت له مجموعة إرهابية من “مواطني الرايخ”

أعلن المدّعون الفدراليون الألمان، الأربعاء، القيام بعمليات دهم في أنحاء البلاد واعتقال 25 شخصاً من أفراد مجموعة إرهابية من اليمين المتطرف يشتبه في تخطيطها لشن هجوم على المؤسسات الدستورية في البلاد، في مسعى للإطاحة بالحكومة.

وذكرت تقارير ألمانية إن مجموعة من الشخصيات العسكرية السابقة اليمينية المتطرفة خططت لاقتحام مبنى البرلمان، الرايخستاغ، والاستيلاء على السلطة.

ما الذي نعرفه حتى الآن؟

يُشتبه في قيام مجموعة تنتمي لليمين المتطرف “باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة”، بحسب بيان للنيابة.

يُتهم المعتقلون بتشكيل “مجموعة إرهابية بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2021 على أبعد تقدير، كانت قد حددت لنفسها هدف التغلب على نظام الدولة القائم في ألمانيا واستبداله بشكل من دولة خاصة بها”، وهو مخطط لا يمكن تحقيقه “إلا عبر استخدام الوسائل العسكرية والعنف ضد ممثلي الدولة”.

قال وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، في تغريدة عبر تويتر: “نشك في أنه تمّ التخطيط لهجوم مسلّح على الهيئات الدستورية”، مشيراً إلى “عملية كبيرة لمكافحة الإرهاب”.

شارك أكثر من ثلاثة آلاف عنصر بينهم وحدات النخبة لمكافحة الإرهاب في العمليات التي نُفذت في ساعة مبكرة صباحاً قاموا خلالها بتفتيش أكثر من 130 عقاراً، في ما وصفته وسائل إعلام ألمانية بأنها واحدة من أكبر عمليات الشرطة التي شهدتها البلاد، واعتقلت الشرطة 25 شخصا، أوقف اثنان منهما في النمسا وإيطاليا.

حركة “مواطني الرايخ”

يُتهم المعتقلون، الذين ينتمون للحركة، بتشكيل “مجموعة إرهابية، حددت لنفسها هدف التغلب على نظام الدولة القائم في ألمانيا واستبداله بشكل ما بدولة خاصة بها”.

يشترك “مواطنو الرايخ” في رفض وجود جمهورية ألمانيا الاتحادية، إذ ترفض هذه الحركة الدولة الألمانية الحديثة، وتصرّ على أن حدود الإمبراطورية الألمانية لعام 1937 أو 1871 لا تزال موجودة، وأن الدولة الحديثة بناء إداري لا يزال محتلاً من قبل قوات الحلفاء.

قال المدعون إنّ “المتهمين يجمعهم رفض عميق لمؤسسات الدولة والنظام الأساسي الحر والديموقراطي لجمهورية ألمانيا الفدرالية، والذي غذى لديهم مع مرور الوقت قراراً في القضاء على مؤسسات الدولة عبر العنف والشروع في أعمال تحضيرية ملموسة لهذا الغرض”.

لا يعترف “مواطنو الرايخ” بمؤسسات الدولة الألمانية، ولا يطيعون الشرطة، ولا يدفع هؤلاء ضرائب ولا رسوم ضمان اجتماعي، وهم يصدرون بطاقات هوية لأنفسهم ويعيدون تصميم لوحات تسجيل سياراتهم.

وصنّفت السلطات الألمانية في السنوات الأخيرة عنف اليمين المتطرف باعتباره من التهديدات الأولى للنظام العام، قبل الخطر الجهادي.