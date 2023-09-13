ألماسة حمراء نادرة عيار 1.05 قيراط معروضة للبيع الحصري بعد مزاد قياسي عالمي

أعلنت “إيه في جلوبال” AV Globale، الشركة الرائدة في صناعة الألماس الخام والمصقول والأحجار الكريمة والمجوهرات، والمشهورة ببراعتها الإبداعية وحلولها المبتكرة، عن عودة ظهور الألماس الأصلي الاستثنائي عبر قطعة ألماس عيار 1.05 قيراط باللون الأحمر الأرجواني الفاخر ممهورة بعلامة معهد الأحجار الكريمة الأمريكي GIA تحت اسم “AV Rose“.

وقد تصدرت هذه الألماسة الرائعة عناوين الأخبار، وسجلت رقماً قياسياً عالمياً في مزاد دار “كريستيز” المرموق في جنيف، وحققت رقماً تاريخياً مذهلاً عندما قدم أشيش فيجاي، مؤسس ورئيس مجموعة AV Group، العرض الفائز. ويحظى هواة جمع الأحجار الكريمة النادرة والمستثمرون المميزون بفرصة أخرى لإلقاء نظرة على هذه القطعة الرائعة في عالم المجوهرات والأحجار الكريمة في مدينة هونغ كونغ بين 18 و 22 أيلول / سبتمبر 2023.

وقد استقطبت قطعة الألماس النادرة باللون الأحمر الأرجواني الفاخر اهتماماً عالمياً، وتوفر “إيه في جلوبال” فرصة فريدة للشغوفين بالألماس النادر والمستثمرين لمشاهدة هذه التحفة الطبيعية الرائعة مرة أخرى. وكجزء من جولة استثمارية عالمية حصرية، سيتم عرض ألماسة AV Rose في مواقع مختلفة، بما في ذلك هونغ كونغ وتايلاند وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة ودبي.

وقال أشيش فيجاي، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مجموعة “إيه في جلوبال” إن “الألماس الأحمر يجسد قمة الثروة المنقولة، وهو استثمار خالد يحتفظ بقيمته بامتياز. وقد شكلت قطعة الألماس هذه النادرة للغاية، وستبقى، إضافة رئيسية لأي محفظة استثمارية مميزة. وتتمتع الأحجار النادرة بقصتها الخاصة، ولا تشكل قطعة الألماس AV Rose استثناءً. وتعتبر قطعة الألماس AV Rose بمثابة هبة فريدة من الطبيعة، تم تشكيلها بتوازن مثالي بين الانسجام والفخامة والحرفية. وستظل مثل هذه الأحجار النادرة المنتج الاستثماري المثالي، مع الأخذ في الاعتبار تضاعف قيمتها مرات عدة في وقت محدد”.

وتتأهب شركة “إيه في جلوبال” للإنطلاق في هذه الرحلة الجذابة ليشهد العالم عجائب الطبيعة المثالية الأخرى، ويبدأ كل ذلك في المعرض العالمي للمجوهرات والأحجار الكريمة الذي تستضيفه هونغ كونغ في سبتمبر الجاري في الجناح 9D32.