“ألف للتعليم” تدير الحوار حول تحول التعليم من خلال التكنولوجيا في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023

المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023 انعقد في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار “موارد اليوم، ثروات الغد”

تصدرت “ألف للتعليم“، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا التعليم التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، نقاشات حول قدرة التقنيات الحديثة على إحداث نقلة نوعية في مجال التعليم، وذلك خلال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023.

ويمثّل المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023، الذي انعقد على مدار يومين في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار “موارد اليوم، ثروات الغد”، منصة تجمع قادة الفكر والمفكرين وخبراء الاتصال الحكومي محليًا ودوليًا، حيث سلّط المنتدى الضوء على تطورات قطاع التعليم والتغيرات النوعية التي طرأت على مفهوم التعلم، كما استعرض التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال.

انعقد المنتدى في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار “موارد اليوم، ثروات الغد”، وجمع تحت مظلّته مجموعة من قادة الفكر والمثقفين وخبراء الاتصال الحكومي محليًا ودوليًا. وناقش المنتدى على مدار يومين التغيّرات التي يشهدها قطاع التعليم، وتطرق إلى التحولات النوعية التي طرأت على مفهوم التعلّم، كما استعرض التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال.

شارك جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي، “ألف للتعليم”، في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان “أرسطو في مواجهةGPT: إعادة صياغة معادلة التعليم”. حيث أكد ألفونسو خلال الجلسة على التحديات والفرص التي تنطوي عليها التقنيات المبتكرة، لاسيما الذكاء الاصطناعي، ودوره في تنمية مهارات التفكير النقدي لدى المتعلمين.

وقال جيفري ألفونسو في كلمته خلال الجلسة: “يسعدنا أن نشارك في مناقشة وإبراز دور تكنولوجيا التعليم والحلول المبتكرة في تحوّل منظومة التعليم وتطورها مع أبرز قادة القطاع خلال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي لهذا العام، ونؤمن في “ألف للتعليم” بقدرة التكنولوجيا على إحداث تحوّل جذري في قطاع التعليم، وإطلاق العنان لإمكانات المتعلمين حول العالم. وتعكس مشاركتنا في هذا الحدث مكانة “ألف للتعليم” كمزود رائد لحلول التعلُّم المتخصصة والفعّالة للطلبة حول العالم، ونؤكّد التزامنا الراسخ بمواصلة تمكين المُعلّمين وإلهام المتعلّمين، والمضي قدمًا في توظيف حلولنا المبتكرة لإحداث تحوّل نوعي في قطاع التعليم”.

كما حضرت د. عائشة اليماحي، مستشارة مجلس إدارة “ألف للتعليم”، فعاليات المنتدى، وشاركت متحدثة في ندوتي “قياس وتقييم اللغة العربية” التي أدارها إياد دراوشة، رئيس القسم العالمي للمبيعات والتسويق، ألف للتعليم؛ و”تعليم وتعلّم اللغة العربية في العصر الرقمي” والتي أدارتها نوران هايمن، مدير تسويق المنتجات، ألف للتعليم.

تطرقت د. اليماحي خلال الندوة الأولى إلى تحديات تقييم اللغة العربية، وطرحت استراتيجيات لحلها، وعرضت نماذج للمبادرات الرائدة على المستوى العربي في هذا المجال. وخلال الندوة الثانية، ناقشت كل من د. عائشة اليماحي وملاك عبيد العقبات التي تلقي بظلالها على تعليم وتعلّم اللغة العربية في المؤسسات التعليمية، ومدى كفاءة الحلول المتاحة وقابلية تطبيقها عملياً.

كما نظمت “ألف للتعليم” في إطار مشاركتها في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023، ندوة اللغة العربية بالتعاون مع مجلس شباب اللغة العربية التابع لمركز الشباب العربي، وتمحورت الندوة حول تعزيز دور اللغة العربية ضمن استراتيجيات الاتصال الحكومي، والتأكيد على أهميتها في مشهدي التعليم والاتصال المعاصرين.