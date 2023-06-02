ألف فرصة عمل في الجوف السعودية

نجح ملتقى واعد التقني في منطقة الجوف، والذي انطلق برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة ، بتوفير ما يزيد عن ألف فرصة عمل للباحثين والباحثات عن عمل في المنطقة، عبر أيام الملتقى الثلاثة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية، كشف مدير عام التدريب التقني والمهني بالجوف ماجد بن عبدالعزيز العتيبي أن الملتقى الذي جاء تنظيمه بتوجيهات محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد بالتزامن مع حفل الخريجين الموحد لوحدات التدريب التقني والمهني في المنطقة، يعد واحداً من أبرز خطوات المؤسسة لتوفير فرص عمل لحديثي التخرج وغيرهم من الباحثين عن عمل، عبر إشراك ما يزيد عن أربعين منشأة من منشآت القطاع الخاص، طرحت وظائف تقنية وإدارية ومهنية في مختلف التخصصات تلبي جميع الرغبات والقدرات المؤهلة داخل منطقة الجوف من الباحثين عن عمل من الجنسين.

ملتقى واعد التقني يوفر ألف فرصة للباحثين عن عمل في الجوف



وأضاف العتيبي أن الملتقى أصبح وجهة لما يزيد عن ألفي باحث وباحثة عن عمل استثمروا الفرص الوظيفية المطروحة فيه، كما شهد ملتقى واعد التقني عقد مجموعة من الورش التدريبية والدورات التي تسهم في تطوير مهارات الباحثين عن عمل، ومهارات الأنماط الشخصية، والمهارات المتعلقة في كتابة السيرة الذاتية، وذلك سعياً لرفع الوعي لدى المشاركين والمشاركات في الدورات والورش في جوانب تسهم في حصولهم على فرصهم الوظيفية.

وكانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف دفعت بألف وثلاث مئة متدرب ومتدربة إلى سوق العمل في حفل التخرج الموحد للكليات والمعاهد في منطقة الجوف، منها الدفعة الأولى للكلية التقنية للبنات بمحافظة القريات.