ألف عملية قلبية في مستشفى الملك عبد العزيز خلال 6 أشهر

أعلن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في الطائف (غرب السعودية) عن إجرائه 998 عملية قسطرة قلبية وعشر عمليات قلب مفتوح خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأوضحت صحة الطائف أن مركز القلب بالمستشفى حقق هذا الإنجاز من خلال تفعيل فريق من الأطباء المتميزين مجهزين بأحدث المعدات الطبية لتقديم خدمات متكاملة لمرضى القلب بالمنطقة، الأمر الذي أسهم في تراجع أعداد المرضى الذين ينتقلون خارجها لتلقي العلاج.

وأضافت أن مركز القلب وفر خدماته في ذات الفترة لأكثر من 8 آلاف مستفيد في تخصصات عامة وأخرى دقيقة كالجراحة القلبية للأطفال وعيادات الفحص بالموجات فوق الصوتية.