فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسصحة

ألف عملية قلبية في مستشفى الملك عبد العزيز خلال 6 أشهر

فادي طنّوس by فادي طنّوس

أعلن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في الطائف (غرب السعودية) عن إجرائه 998 عملية قسطرة قلبية وعشر عمليات قلب مفتوح خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأوضحت صحة الطائف أن مركز القلب بالمستشفى حقق هذا الإنجاز من خلال تفعيل فريق من الأطباء المتميزين مجهزين بأحدث المعدات الطبية لتقديم خدمات متكاملة لمرضى القلب بالمنطقة، الأمر الذي أسهم في تراجع أعداد المرضى الذين ينتقلون خارجها لتلقي العلاج.

وأضافت أن مركز القلب وفر خدماته في ذات الفترة لأكثر من 8 آلاف مستفيد في تخصصات عامة وأخرى دقيقة كالجراحة القلبية للأطفال وعيادات الفحص بالموجات فوق الصوتية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا