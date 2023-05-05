ألفا ظبي تقفز بأرباحها 161% إلى 7,3 مليار درهم

قفزت أرباح «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 161% إلى 7.3 مليار درهم في الربع الأول من العام 2023 بفضل استراتيجية النمو التي وضعتها وبدأت بتنفيذها، وتحويل شركة بيور هيلث من شركة تابعة إلى استثمارات في شراكة.

وأعلنت الشركة في إفصاح على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم أن الإيرادات بلغت 12.8 مليار درهم بزيادة 56% مقارنة بـ 8.2 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، مع استمرار نجاح ألفا ظبي وزخمها المتسارع من خلال تنفيذها لاستراتيجيتها للنمو والتوسع عبر قطاعاتها الأساسية ومنصاتها المتنوعة.

وقال المهندس حمد سالم محمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة: «حققت ألفا ظبي مرةً أخرى نتائج مالية ممتازة مع استمرارها في ترسيخ مكانتها كشركة استثمار قابضة إقليمية رائدة. وتستمر أعمالنا المتنوعة في النمو في ظل الظروف و المقومات الإيجابية في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، مدعومة بأسس اقتصادية قوية و حالة ازدهار لأسواق رأس المال على عكس التوقعات العالمية”.

وأضاف: «لقد بدأنا هذا العام بقوة، مع محفظتنا المتنوعة التي تستمر في الزخم عينه الذي شهدناه في العام الماضي. وبالنظر إلى المستقبل، سنواصل تطوير قطاعاتنا الأساسية من خلال استثمارات جديدة واستحواذات. ونواصل توظيف رأس المال بشكل فعال في الفرص الريادية لشركاتنا في السوق”.

ويعود سبب الزيادة الكبيرة في الأرباح إلى تحويل شركة بيور هيلث من شركة تابعة إلى استثمارات في شراكة، بالإضافة إلى نمو الإيرادات بشكل كبير لتصل إلى 12.8 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 56% على أساس سنوي، مع استمرار نمو أعمال الشركة العقارية والصناعية والتي تعتبر محركات قوية وثابتة لنمو المجموعة.

وتواصل ألفا ظبي عمليات الاستحواذ والاستثمارات كجزء من استراتيجيتها للنمو، وقد أعلنت عن شراكة مع مبادلة للاستثمار المشترك في فرص الائتمان العالمية. وتهدف الشركتين إلى استثمار ما يصل إلى 9 مليارات درهم (2.5 مليار دولار ) على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك بالاستفادة من شراكة مبادلة طويلة الأجل والاستراتيجية مع شركة أبولو، إحدى أكبر شركات إدارة الموجودات البديلة في العالم، وذلك بهدف الوصول في المستقبل إلى فرص استثمارية ائتمانية بارزة. وتمتلك مبادلة 80% من المشروع المشترك، فيما تمتلك ألفا ظبي النسبة المتبقية البالغة 20%.

وتعتبر هذه الصفقة بوابة عبور ألفا ظبي إلى سوق الائتمان الخاص حيث تواصل تنفيذ استراتيجية التنويع الخاصة بها والاستفادة من فرص الاستثمار في الأسواق الجديدة. ويؤكد هذا التوسع في أعمال ألفا ظبي خارج دولة الإمارات العربية المتحدة على نمو المجموعة، حيث بلغت الإيرادات الخارجية 9 مليارات درهم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي.

وقد حافظت الميزانية لشركة ألفا ظبي على قوتها حيث بلغ إجمالي الموجودات 120.6 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 129% على أساس سنوي، على خلفية النشاط الاستثماري القوي. ولا تزال المجموعة تتمتع بتمويل جيد مع مركز نقدي قوي يبلغ 16.6 مليار درهم لدعم ودفع النمو والتوسع في كافة القطاعات والمناطق الجغرافية. وستظل الشركة من خلال نموذجها في التشغيل القوي، ومركزها المالي، وسجلها في تنفيذ رأس المال و الاستثمار السريع، في وضع فريد لمواصلة دفع المزيد من النمو والاستفادة من فرص الاستثمار مع تحقيق قيمة للمساهمين على المدى القصير والطويل.