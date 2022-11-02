ألفا ظبي القابضة تدفع 602 مليون درهم لشراء حصة 25% في جوردون تكنولوجيز

أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة، عن استحواذها على حصة 25% من شركة جوردون تكنولوجيز العاملة في توفير تقنية القياس أثناء الحفر في قطاع النفط والغاز، مقابل 602 مليون درهم. وقد عيّنت ألفا ظبي القابضة شركة «شيميرا كابيتال» المستشار المالي الوحيد للصفقة.

وقال المهندس حمد سالم العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: “تعكس هذه الصفقة التزامنا الراسخ بإضفاء المزيد من القيمة إلى محفظتنا، وتعزيزها من خلال توسيع قاعدة استثماراتنا في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وهو ما نعده أمراً أساسياً في استراتيجية نمو ألفا ظبي. نواصل سعينا الدؤوب إلى الاستثمار في أحدث التقنيات، ومن خلال الشراكة مع شركات رائدة في السوق مثل جوردون تكنولوجيز، نهدف إلى تسريع مسيرة نمونا في هذا المجال، بينما نستكمل توسيع محفظة الطاقة لدينا وتنويعها عبر مختلف الأسواق والمناطق الجغرافية”.

وتتناغم الصفقة بشكل وثيق مع استراتيجية الاستثمار والتوسع بعيدة المدى لشركة ألفا ظبي في الأسواق الدولية وتنويع محفظتها المتنامية عبر قطاعاتها الأساسية والفرعية من أجل تحقيق نمو وإيرادات قوية.

وستدعم ألفا ظبي شركة جوردون تكنولوجيز في خططها التوسعية على الصعيد الجغرافي مع التركيز بشكل رئيسي على سوق الشرق الأوسط؛ وذلك استناداً إلى الأداء القوي وسجل جوردون تكنولوجيز الحافل بالنجاحات التي حققها فريق الإدارة الحالي حتى الآن.

ومن جانبه، قال تيري فريث، الرئيس التنفيذي لشركة جوردون تكنولوجيز: “شهدت الشركة نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، وتمتلك سجلاً حافلاً في تقديم خدمات متميزة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. نتطلع إلى العمل مع ألفا ظبي لتسريع وتيرة نمونا والتوسع دولياً نحو سوق منطقة الشرق الأوسط الذي يمثل فرصة كبيرة بالنسبة لنا لتحقيق المزيد من القيمة، بينما نواصل نمونا وندخل أحد أسواق النفط والغاز الأهم على مستوى العالم عبر خدمات التكنولوجيا الخاصة بنا”.

وتأسست شركة جوردون تكنولوجيز في عام 2014، وتمتلك شركة المساهمة الخاصة بيليكان إنيرجي بارتنرز حصة الأغلبية فيها، في حين يمتلك فريق إدارة جوردون تكنولوجيز حصة في الشركة أيضاً، بمن فيهم مؤسس الشركة، الذي سيواصل عمله في الشركة بعد إتمام الصفقة التي ستشهد حصول ألفا ظبي على حصتها من المساهمين الحاليين على أساس تناسبي.