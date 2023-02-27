أعلنت “ألفا بلو أوشنز” (ABO) التي تتخذ من جزر البهاما ودبي مقراً لها، عن إطلاق شركة استثمارات خاصة جديدة تحت مسمى “ألفا بلو أوشنز ديجيتال” ABO Digital، وستقدم حلول تمويل بديلة للشركات الناشئة والمزدهرة في فضاء الأصول الرقمية.

وعبر الاستفادة من خبرة “ألفا بلو أوشنز” كمستثمر منظم للاستثمارات الخاصة في الملكية العامة (PIPE)، نفذ أكثر من ملياري دولار من التزامات التمويل حول العالم خلال السنوات الخمس الأخيرة، ستقدم الشركة الجديدة خبرات مؤسسية راسخة للأصول الرقمية وقطاع البلوكتشين.

وستوفر “ألفا بلو أوشنز ديجيتال”، بحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، حلول التمويل المبتكرة والمرنة التي ستمنح مشاريع البلوك تشين وصولاً يسيراً إلى المزيد من خيارات جمع رأس المال. ويلبي هذا الشكل الجديد من التمويل احتياجات سوق العملات الرقمية، لاسيما في ظل ظروف الأسواق الراهنة.

وقال أمين نجاي، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا بلو أوشنز ديجيتال “يعتبر هذا الوقت مثالياً لدعم مشهد الأصول الرقمية. فعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي تهيمن على الأسواق حول العالم، ثمة توجهات تطور متسارعة عبر بروتوكولات العمل المبتكرة. ولا شك أن العديد من المستثمرين الكبار، على غرار المستثمرين في رأس المال المخاطر، تعرضوا لخسائر بسبب اضطرابات الائتمان في العملات الرقمية. ويقود ذلك إلى انخفاض في أحجام رأس المال المتاحة لمشاريع العملات الرقمية، لذلك ستساعد شركة ألفا بلو أوشنز ديجيتال في جسر هذه الفجوة”.

وأضاف “نحن اليوم نشهد تطوراً مثيراً للاهتمام في عالم الألعاب كمشاريع، حيث تعمل بناءً على رموز مشفرة أكثر استدامة، الأمر الذي يساعد في دفع عجلة تبني الأصول الرقمية وتعزيز الاستخدامات العملية للرموز غير القابلة للاستبدال. ونتوقع لمنهجيات التمويل اللامركزية أن تواصل استقطاب الاهتمام في هذا المضمار، لتثبت قوتها في خضم حالة الأسواق الراهنة، مع قدرتها على مواصلة الابتكار وإيجاد حلول إبداعية، على غرار وصول المستثمرين بعملة الإيثيريوم إلى السيولة. وفي ضوء حالة السوق الراهنة، والتوقعات الإيجابية، يعتبر هذا الوقت مثالياً لإطلاق شركتنا الجديدة، لتتمكن مختلف الأطراف المعنية في هذا المجال من الوصول إلى موارد التمويل التي يحتاجونها لبناء مشاريعهم”.

وينسجم إطلاق “ألفا بلو أوشنز ديجيتال” مع التوقعات المحيطة بمشهد الأصول الرقمية والتي تفيد بخروج قوي من الأزمة الراهنة ضمن الدورة المقبلة. وبوجود عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين الذين سيطروا على مساحة الاستثمار على مدى السنوات القليلة الماضية، تقدم الشركة الجديدة خبرات متميزة وطريقة بديلة للمشاريع لتمويل أعمالها وتوسعها.

وفي دولة الإمارات تحديداً، يحظى قطاع الويب 3.0 بدعم جهود حكومية متميزة واستثمارات طموحة لتأسيس منظومة متينة تساهم في تفعيل دور الشركات والأفراد على حد سواء ليتمكنوا من الازدهار في هذا المجال.

للمزيد من المعلومات عن ألفا بلو أوشنز ديجيتال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.abodigital.io