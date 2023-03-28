ألفاريز آند مارسال: وضع المصارف السعودية قوي

أعلنت شركة ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار نسختها الأحدث من تقرير أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية للسنة المالية 2022، والذي أشارت فيه إلى أن ارتفاع الطلب على الائتمان، وعائد على الأصول أكثر كفاءة، وتحسن في الكفاءات التشغيلية ما دفع مستويات الربحية لكبار المقرضين السعوديين في خضم ارتفاع أسعار الفائدة. كما ارتفع صافي الدخل الإجمالي بنسبة 28.4% على أساس سنوي ليبلغ 62.7 مليار ريال سعودي. من المرجح أن تظل البنوك السعودية على المسار المربح في عام 2023 مع اسمرار النمو ائتماني.

ويشير الإصدار الأحدث من تقرير أداء القطاع المصرفي السعودي إلى أن البنوك شهدت خلال السنة المالي 2022 نمواً ائتمانياً مرتفعاً مقارنة بالودائع، ومن المتوقع أن يزداد تدريجياً نظراً للزخم الاقتصادي القوي والاستثمارات، مما دفع نسبة القروض إلى الودائع إلى 96.7%. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الطلب على القروض الشخصية والأنشطة العقارية. وبلغ نمو الائتمان للبنوك السعودية 14.4%، في حين نمت الودائع بنسبة 8.3% على أساس سنوي.

وسيواصل البنك المركزي السعودي في عام 2023 تمديد فترات حزم الدعم والتسهيلات الأخرى لتجنب أزمة الائتمان. ومن المتوقع أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انتقال الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى الودائع لأجل.

وتوسعت نسبة صافي هامش الفائدة في حين يتجاوز عائد الأصول التغييرات في تكلفة التمويل. ويشهد صافي هامش الفائدة تحسناً نسبته 15 نقطة أساس على أساس سنوي ليصل إلى 3.0% بسبب ارتفاع الفارق بين العائد على الائتمان إلى 5.8% على أساس سنوي وتكلفة الأموال إلى 1.1% في السنة المالية 2022. كما ارتفع صافي دخل الفوائد المجمع بنسبة 15.7% نتيجة لارتفاع سعر الفائدة على سياسة البنك المركزي السعودي خلال العام.

ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أداء أكبر عشرة بنوك مدرجة في المملكة من خلال مقارنة أدائها في السنة المالية 2022 إلى نتائج السنة المالية 2021. ويُقيّم التقرير، الذي يستند على بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.

وتضمنت قائمة البنوك العشرة المشمولة في التقرير كل من البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.

أبرز التوجهات في نتائج السنة المالية 2022:

نمو القروض والسلفيات نمو الودائع بشكل ملحوظ في السنة المالية 2022. إذ سجل إجمالي القروض والسلفيات لأكبر 10 بنوك بنسبة 14.4% على أساس سنوي في حين زاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 8.3% على أساس سنوي في السنة المالية 2022. كما سجلت تسعة من بين أكبر 10 بنوك سعودية نموًا في الودائع. ونتيجة لذلك، تحسنت نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 5.1% على أساس سنوي لتصل إلى 96.7%. سجل الدخل التشغيلي نمواً بسبب زيادة الدخل من غير الفوائد والدخل غير الممول. ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 15.5%على أساس سنوي مقارنة بنسبة 3.0% على أساس سنوي في السنة المالية 2021. وكان النمو في الدخل التشغيلي مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة الدخل من غير الفوائد بنسبة 15.7% على أساس سنوي والدخل غير الممول بنسبة 14.5% على أساس سنوي في السنة المالية 2022. سجل ستة من أكبر 10 بنوك عن توسع في صافي هامش الفائدة بزيادة إجمالية بمقدار 15 نقطة أساس على أساس سنوي في ظل توسع العائد على الائتمان بنسبة 93 نقطة أساس سنوياً بما يتجاوز تكلفة التمويل بنسبة 71 نقطة أساس سنويًا، وسط ارتفاع أسعار الفائدة. تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 2.3% لتصل إلى 32.5% في السنة المالية 2022. إذ سجل الدخل التشغيلي نموًا بنسبة 15.5% على أساس سنوي في حين نمت نفقات التشغيل بمعدل أبطأ بنسبة 7.7% على أساس سنوي في السنة المالية 2022. كما تحسنت كفاءات التكلفة على المستوى الإجمالي بسبب ترشيد الفروع في السنة المالية 2022. وسجلت تسعة من أكبر 10 بنوك تحسنًا في نسبة التكلفة إلى الدخل. تحسنت التكلفة الإجمالية للمخاطر بشكل ملحوظ بمقدار 19 نقطة أساس على أساس سنوي ليستقر عند 0.46% للسنة المالية 2022، وذلك على خلفية انخفاض رسوم انخفاض القيمة. وتدنت نسبة إجمالي الانخفاض في القيمة بمقدار 19.5% على أساس سنوي في السنة المالية 2022. ولا تزال البنوك السعودية مغطاة بشكل جيد بما يزيد عن 150% إلى جانب تحسين جودة الأصول. ارتفاع أسعار الفائدة يعزز ربحية البنوك السعودية. ارتفع إجمالي صافي الدخل بنسبة 28.4% على أساس سنوي، ونتيجة لذلك، تحسنت نسب العائد مثل العائد على حقوق الملكية بنسبة 2.3% على أساس سنوي إلى 13.8% والعائد على الأصول و0.3% على أساس سنوي إلى 2.0% في السنة المالية 2022

وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال : “نعتبر أن وضع رأس المال للبنوك السعودية قوي. إذ تحسنت الربحية بسبب الزيادة في الدخل التشغيلي الذي عززه انخفاض رسوم انخفاض القيمة. كما رفع البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة تماشياً مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمقدار 425 نقطة أساس في السنة المالية 2022، ونتوقع أن يواصل البنك المركزي السعودي مواءمة التشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما سيساعد في تعزيز صافي هامش الفائدة الإجمالي للقطاع المصرفي وبالتالي ربحيتها. من المرجح أن يدفع إقراض الشركات نمو الائتمان بشكل متزايد على المدى القريب مع تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030”.