ألفاريز آند مارسال توسّع نشاطها في السعودية والإمارات

أعلنت شركة ألفاريز آند مارسال المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية عن افتتاح مكاتب جديدة لها في كل من العاصمتين السعودية والإماراتية، الرياض وأبوظبي، وذلك بهدف توسيع خدمات الشركة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وتعزيز مكانتها الإقليمية.

وضمن خطط التوسّع الرامية، زاد عدد موظفي الشركة في المنطقة بأكثر من الضعف في العام الماضي إلى 116 ومن المتوقّع أن يتجاوز 200 في عام 2023.

ولدعم هذا النمو، انتقل جيمس ديرفين من مكتب ألفاريز آند مارسال في لندن إلى الرياض وسيشارك في قيادة المنطقة إلى جانب بول جيلبرت في دبي.

كما انضم لفريق ألفاريز آند مارسال في المنطقة كل من فيصل شيخ إلى مكتب دبي، وحازم المقرن إلى مكتب الرياض كمديرين إداريين في مجموعة تمويل الشركات والخدمات المالية.

وقال بول جيلبرت، رئيس قسم التحول وإعادة الهيكلة والرئيس المشارك لمنطقة الشرق الأوسط لدى ألفاريز آند مارسال: “تواصل ألفاريز آند مارسال النمو واسع النطاق في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي بسرعة مع افتتاح مكتبي أبوظبي والرياض. كما نمى فريقنا المحلي بأكثر من الضعف في العام الماضي إلى 116 موظفاً حاليًا ونتوقع أن يصل العدد إلى 200 موظف خلال العام المقبل. بعد الانتهاء بنجاح من إعادة الهيكلة المعقدة لمجموعة إن إم سي للرعاية الصحية في أقل من عامين، إلى جانب عمليات إعادة هيكلة أخرى رفيعة المستوى، يأتي هذا التوسع توضيحاً لالتزامنا بتلبية الحاجة لحلول مستقلة ومختلفة ومؤثرة حقًا لمختلف الأزمات المحلية والدولية، عبر الولايات القضائية المتعدد”.

وأضاف: “عقب بعض حالات الإخفاق لشركات بارزة، تتخذ القيادات في المنطقة موقفًا صارمًا بشكل متزايد بشأن النزاعات المتعلقة بمراجعة الحسابات ولا سيما في المملكة العربية السعودية، حيث توقف التشريعات الجديدة بشكل قاطع قدرة شركات التدقيق على تقديم خدمات غير تدقيقية لعملائها، مما يخلق حاجة حقيقية إلى استشارة مستقلة. كما تأتي معرفة جيمس ديرفين العميقة بالمنطقة وتحسين أدائها المتطور، واحتياجات التحول، إلى جانب خبرة كل من فيصل شيخ وحازم المقرن التي من شأنها أن تحدث فرقًا كبيرًا وستضيف إلى القدرات الفريدة التي تقدمها ألفاريز آند مارسال لعملائها. “

وبدوره قال ديرفين، رئيس تحسين الأداء والرئيس المشارك لمنطقة الشرق الأوسط لدى ألفاريز آند مارسال: “تعد أبوظبي والمملكة العربية السعودية محركين للتقدم في المنطقة وخارجها، كل منهما في مراحل مختلفة من التطوير، مع اختلاف متطلباتهما. تتفهم ألفاريز آند مارسال تمامًا الحاجة إلى الالتزام بهذه الأسواق، ومن هنا جاء قرارنا الاستراتيجي لبناء فرق محلية. يعزز انضمام فيصل شيخ وحازم المقرن من قدرتنا على تطوير حلول مفصلة تساعد العملاء على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص. كما تتوافق خبراتهما مع تراثنا التشغيلي وستساعد في تعزيز التوسع المستمر للفريق ونطاق العروض عبر أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا “.

ويتمتع ديرفين بخبرة واسعة في مجال تحويل الأعمال بالإضافة لمعرفته العميقة بمنطقة الشرق الأوسط بعد أن عمل لما يزيد عن عقد من الزمن فيها، بما في ذلك ما يقرب من ست سنوات في الإمارات العربية المتحدة قبل انتقاله للعمل أخيراً في لندن. يقود جيمس الآن أعمال تحسين الأداء في ألفاريز آند مارسال في جميع أنحاء المنطقة كما سيقود توسع الشركة في المملكة العربية السعودية وأبو ظبي.

أما فيصل شيخ، الذي يتسلم قيادة تمويل الشركات في المنطقة، فتزيد خبرته عن 25 عامًا في شتى المجالات المصرفية والاستثمارية المتنوعة وتمويل الشركات. كما يتمتع بخبرة واسعة في دعم الرعاة والشركات خلال دورة حياة المعاملات. قبل انضمامه إلى ألفاريز آند مارسال، عمل فيصل كرئيس لعمليات الدمج والاستحواذ في المملكة العربية السعودية والرئيس الإقليمي لعمليات الدمج والاستحواذ لدى إحدى أكبر شركات المحاسبة عالمياً. كما شغل أيضًا مناصب مصرفية استثمارية رفيعة في بنك جي بي مورجان وستاندرد تشارترد، حيث قدم استشارات لبض أكبر المعاملات الإقليمية والدولية وأكثرها تعقيدًا عبر الحدود.

كما ينضم حازم المقرن إلى ألفاريز آند مارسال بخبرة تصل إلى 25 عامًا في تقديم الاستشارات للشركات وعملاء الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وعمل في العديد من القطاعات بما في ذلك التصنيع وتجارة التجزئة والمقاولات والعقارات والتأجير. قبل انضمامه إلى ألفاريز ومارسال، أمضى حازم المجرن 13 عامًا مع بنك الجزيرة، حيث شغل فيه مؤخرًا منصب رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات. كان المقرن عضوًا في مجلس إدارة الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، حيث ترأسها لمدة أربع سنوات. وفي السابق، عمل مع الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج الدولي وسامبا وكلاهما في المملكة العربية السعودية.

ومن جانبه، قال طوني ألفاريز الثالث، العضو المنتدب وقائد الممارسات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ألفاريز آند مارسال: “إن تحرر الشركة من نزاعات التدقيق والإرث التشغيلي والعقلية الموجهة نحو النتائج تقدم عرضًا مختلفًا وطويل الأمد لمؤسسات الشرق الأوسط على خلفية التعقيدات الاقتصادية. تُظهر مجموعتنا الموسعة من الخدمات والاستثمارات في الشرق الأوسط التزامنا تجاه السوق ودفع التغيير للعملاء المحليين كما نفعل في جميع أنحاء العالم. وتعزز هذه التعيينات الجديدة قدراتنا وتسلط الضوء على مزايا منصتنا المتكاملة “.