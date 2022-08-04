سامر باطر by سامر باطر

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ألستوم الفرنسية توقع اتفاق إنشاء مقر إقليمي للشركة في المملكة العربية السعودية

سامر باطر by سامر باطر
ع / اقتصىادي / وزارة الاستثمار توقّع مذكرة تفاهم مع شركة ألستوم 1444-01-06(واس)


وقّعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع شركة “ألستوم”، المتخصصة في قطاع النقل المستدام والذكي، بحضور وكيل الوزارة فهد النعيم، وذلك لمناقشة الفرص الاستثمارية في قطاع النقل وتوطين صناعة وصيانة القطارات، إضافةً إلى إنشاء مقر إقليمي للشركة في المملكة بحسب وكالة الانباء السعودية.


وتهدف المذكرة إلى استكشاف مستقبل النقل المستدام في المملكة العربية السعودية وتحديد الفرص الاستثمارية في قطاع النقل العام المتعلقة بالبنية التحتية للسكك الحديدية، وتقنيات النقل المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.


يذكر أن المملكة ملتزمة بالوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول 2060، لتصبح ثاني دولة في المنطقة تفعل ذلك، الذي تسهم البنية التحتية للتنقل المستدام، مثل النقل بالسكك الحديدية، دورًا رئيسًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...