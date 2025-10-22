ألايند أوتوميشن تطبق التحليلات الفورية في سباقات فيراري عبر تعاونها مع ديانا بوندولي

أعلنت شركة ألايند أوتوميشن، المتخصصة عالميًا في خدمات التكنولوجيا الاحترافية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن شراكة استراتيجية جديدة مع ديانا بوندولي، أول امرأة هندية تشارك في سباقات فيراري، في خطوة تجمع بين الابتكار في هندسة الأداء والتطور في رياضة السيارات عالية التقنية. وجاء الإعلان خلال حفل أقيم في فندق تاج إكزوتيكا بحضور نخبة من قادة الأعمال وكبار الشخصيات، حيث كشفت بوندولي عن سيارتها الجديدة Ferrari 296 Challenge التي تحمل شعار “ألايند أوتوميشن”، إيذانًا بانطلاق جولتها ضمن سلسلة تحدي فيراري للشرق الأوسط 2025–2026. وترمز هذه الشراكة إلى أكثر من مجرد رعاية، إذ تمثل منصة تفاعلية تدمج بين السرعة والذكاء الاصطناعي والموهبة الواعدة. وبموجب الاتفاق، ستتولى ألايند أوتوميشن تحليل بيانات سباقات بوندولي في كل جولة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات المتقدمة لتوليد رؤى فورية حول الأداء واستراتيجيات التحسين. ومن المتوقع أن تساهم هذه التحليلات في تطوير مهارات السائقة وزيادة قدرتها التنافسية على الحلبة، حيث يمكن لتقليص بضع ميلي ثوانٍ فقط من زمن اللفة أن يصنع الفارق بين الفوز والخسارة. ويأتي هذا التعاون تزامنًا مع دخول ألايند أوتوميشن أسواق الشرق الأوسط، انسجامًا مع رؤية الإمارات 2031 للتحول الرقمي والابتكار، ما يمنح الشركة موطئ قدم في بيئة تُعد من الأكثر اندفاعًا نحو تبني تقنيات الذكاء الصناعي. وقال نيتين أهوجا، الرئيس التنفيذي للشركة: “تجسد هذه الشراكة فلسفة ألايند أوتوميشن في تصميم السرعة وتحويلها إلى علم قائم على البيانات. فهي ليست مجرد دعم لسائقة موهوبة، بل نموذج للتكامل بين التقنية والأداء في الزمن الحقيقي”. وأضاف: “من حلبة السباق إلى المؤسسات، يبرهن الذكاء الاصطناعي على قدرته على تحقيق نتائج قابلة للقياس، سواء في أجزاء من الثانية أو في ملايين الدولارات من قيمة الأداء”. وتشمل محطات سباقات ديانا المقبلة أبوظبي (نوفمبر 2025)، البحرين (ديسمبر 2025)، جدة (يناير 2026)، قطر (فبراير 2026)، ودبي (أبريل 2026)، إلى جانب فعاليات للشركات بين الجولات لتعزيز التواصل مع شركاء وعملاء الشركة في المنطقة. بهذا التحالف، تفتح ألايند أوتوميشن صفحة جديدة في تطبيق الذكاء الاصطناعي عالم الرياضة، مقدمة نموذجًا يحتذى به في الأداء الذكي عالي السرعة.

