ألاسكا ستستضيف قمة بوتين وترامب يوم 15 أغسطس

سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة المقبل للتفاوض حول إنهاء الحرب في أوكرانيا، وفقا لما أعلنه ترامب الذي أشار إلى نيته عقد الاجتماع يوم الجمعة القادم في 15 أغسطس/آب في ولاية آلاسكا القريبة من روسيا. وذكر متحدث باسم الكرملين، أن ترامب دُعي إلى روسيا لحضور قمة ثانية محتملة. جاء إعلان الاجتماع بعد ساعات فقط من إشارة ترامب إلى أنه لن يكون هناك داع لحضور زيلينسكي رئيس أوكرانيا التي قد تضطر إلى التنازل عن أراضٍ لإنهاء الحرب التي اشتعلت في فبراير/شباط 2022. وقال ترامب في البيت الأبيض يوم الجمعة: “إننا ننظر إلى أراضٍ دار حولها قتالٌ دام ثلاث سنوات ونصف، وقد سقط الكثير من الروس. وسقط الكثير من الأوكرانيين”.

مع ذلك، أفادت شبكة سي بي إس نيوز، نقلًا عن مصادر مطلعة على المناقشات، أن البيت الأبيض يُحاول إقناع القادة الأوروبيين بقبول اتفاق يشمل سيطرة روسيا على منطقة دونباس بأكملها في شرق أوكرانيا والاحتفاظ بشبه جزيرة القرم. ستتخلى روسيا عن منطقتي خيرسون وزابوريزهيا، اللتين تحتلهما جزئيًا، كجزء من الاتفاق المُقترح، وفقًا لشبكة سي بي إس.

صرح مسؤول كبير في البيت الأبيض لشبكة سي بي إس أن التخطيط لاجتماع الجمعة المقبل غير مستقر، ولا يزال من الممكن أن يشارك زيلينسكي بشكل أو بآخر. فشلت ثلاث جولات من المحادثات المباشرة بين أوكرانيا وروسيا في إسطنبول في تقريب الحرب من نهايتها، وترى كييف وحلفاؤها أن الشروط العسكرية والسياسية المسبقة التي وضعتها موسكو للسلام تُمثل استسلامًا فعليًا لأوكرانيا.

تشمل المطالب الروسية أن تصبح أوكرانيا دولة محايدة، وأن تُخفّض جيشها بشكل كبير، وأن تتخلى عن طموحاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا. مع ذلك، أصرّ ترامب يوم الجمعة على أن الولايات المتحدة لديها “فرصة” للتوصل إلى اتفاق سلام ثلاثي بين الدول. وقال للصحفيين: “القادة الأوروبيون يريدون السلام، وأعتقد أن الرئيس بوتين يريد السلام، وزيلينسكي يريد السلام”. وقال ترامب: “على الرئيس زيلينسكي أن يحصل على كل ما يحتاجه، لأنه سيضطر إلى الاستعداد لتوقيع شيء ما، وأعتقد أنه يعمل بجد لتحقيق ذلك”.

