أكوا باور توصي بتوزيع 606 ملايين ريال على المساهمين

أعلنت شركة أكوا باور عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2022.

وقالت أكوا باور، في بيان لها على موقع تداول السعودية اليوم الخميس، إن إجمالي التوزيعات تبلغ 606.81 مليون ريال، سيتم توزيعها على 731.1 مليون سهم، لتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.83 ريال، بما يمثل 8.3% من قيمته الاسمية.

وأضاف البيان، أن أحقية التوزيعات ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ونوهت، بأنها ستعلن عن تاريخ اجتماع الجمعية العامة وموعد توزيع الأرباح لاحقا.

ولفتت أكوا باور، إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها للمستثمرين الأجانب غير المقيمين تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5%؛ طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.