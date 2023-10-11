أكوا باور تنجز الإغلاق المالي لمشاريع بـ 14 مليار دولار

سجلت شركة “أكوا باور” السعودية إغلاقات مالية قوية تعد الأضخم في تاريخ الشركة، وذلك خلال الاثني عشر شهراً الماضية، لعددٍ من المشروعات في كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية أوزبكستان، بإجمالي قيمة تتجاوز 14 مليار دولار.

وتقع هذه المشاريع ضمن محفظة مشاريع “أكوا باور” المتنوعة التي تشمل مصادر الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والهيدروجين الأخضر، بما في ذلك مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر الذي يتم تطويره بقيمة استثمارية إجمالية 8.5 مليار دولار؛ وهو أكبر مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى المرافق الخدمية قيد الإنشاء في المملكة العربية السعودية.

وفي تعليقه على هذه الأرقام خلال منتدى الاستثمار السعودي في نيوورك، قال عبدالحميد المهيدب، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة “أكوا باور”: “تمثل هذه الأرقام علامة فارقة في تاريخ شركتنا، لما تعكسه من نجاحنا في تحقيق الإغلاق المالي لأكبر عدد من المشاريع خلال اثني عشر شهراً. يوضح هذا الإنجاز التزامنا الثابت بخلق مستقبل مستدام للأجيال القادمة. فهو لا يؤكد فقط خبرتنا كمطور ومشغل للمشاريع الحيوية استراتيجياً فحسب؛ بل يرسخ الثقة التي منحنا إياها كل من مستثمرينا وشركائنا”.

وأضاف المهيدب: “إنَّ الإغلاق المالي الذي حققناه لعشرة مشاريع في غضون اثني عشر شهراً فقط يعكس المعدل المتسارع للتنمية الجارية في كافة الدول التي نعمل بها عندما يتعلق الأمر بالتحول في مجال الطاقة. ونتوقع أن يتسارع بشكلٍ أكبر في السنوات المقبلة، حيث تدرك الحكومات بشكلٍ متسارع الفوائد الاقتصادية الإضافية لتغيير مزيج الطاقة الخاص بها بما يتناغم مع حماية المناخ والبيئة”.

وخلال الاثني عشر شهراً الماضية؛ بالإضافة لمشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، حقّقت “أكوا باور” أيضاً الإغلاق المالي لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الرس ومشروعي الشعيبة 1 والشعيبة 2، والتي تشكل جزءاً مهماً من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، وثلاثة مشاريع لطاقة الرياح في أوزبكستان (باش، دازهانكيلدي، نوكوس)، ومشروع محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية في مصر، ومشروع الشعيبة 3 المستقل لتحلية المياه، ومؤخراً مشروع محطة رابغ 4 المستقلة للمياه في ينبع.

وتم تمويل هذه المشاريع من قبل عددٍ من المؤسسات المالية المحلية والدولية وصناديق تطوير البنية التحتية. وستواصل “أكوا باور” خلال الأشهر المقبلة البحث عن فرص وشراكات جديدة تتماشى مع مهمتها ومع أهدافها في توسيع نطاق مشاريعها داخل المملكة العربية السعودية والعالم. وفي الوقت الحاضر، تضم محفظة “أكوا باور” 75 مشروعاً قيد التشغيل أو البناء أو في مراحل متقدّمة من التطوير، في منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، وآسيا الوسطى، وجنوب شرق آسيا. ‎