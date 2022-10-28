أكوا باور تعلن الإغلاق المالي لمشروع الشعيبة 3 للمياه  بتكلفة 821 مليون دولار

أعلنت شركة أكوا باور في إفصاح على موقع “تداول السعودية” عن الإغلاق المالي لمشروع الشعيبة 3 المستقل لإنتاج المياه بتكلفة استثمارية إجمالية قدرها 821 مليون دولار. والمشروع عبارة عن مشروع مشترك بين شركة أكوا باور وشركة الماء والكهرباء القابضة (بديل)، حيث تمتلك شركة أكوا باور 68% في الشركة.

ويتضمن المشروع التطوير والتمويل والتصميم والهندسة والمشتريات والتصنيع والنقل والبناء والتشييد والتركيب والتأمين والملكية وتشغيل وصيانة محطة تحلية المياه لمشروع الشعيبة 3 المستقل لإنتاج المياه، بموجب عقد شراء مدته 25 عامًا مع الشركة السعودية لشراكات المياه.

وقد تم الإغلاق المالي لتسهيلات الديون الرئيسية البالغة 632 مليون دولار أمريكي والتي تم ترتيبها على أساس تمويل المشروع بدون حق الرجوع من مجموعة من الممولين تتكون من بنك ستاندرد تشارترد، إم يو إف جي، مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك الاهلي السعودي، بنك الصين، بنك الصين للتجارة والصناعة، البنك السعودي للاستثمار، بنك التنمية الكوري وبنك وربة. بالإضافة إلى ذلك، حصل المشروع على تسهيلات قرض مرحلي بقيمة 189 مليون دولار أمريكي من بنك ساب وبنك الرياض.

وأكملت شركة أكوا باور الإغلاق المالي لمشروع الشعيبة الثالثة لإنتاج الماء والكهرباء المستقل لإعادة تمويل التسهيلات الرئيسية الحالية المقومة بالدولار الأمريكي والريال السعودي، والتي سيتم استخدامها من قبل شركة الشعيبة للماء والكهرباء لالتزامات مالية متنوعة بما في ذلك السداد المسبق لديونها الرئيسية الحالية وتغطية نفقات التمويل ولأغراض ضريبية. تمتلك شركة أكوا باور 30% من شركة الشعيبة للماء والكهرباء.

ونجحت شركة الشعيبة للماء والكهرباء في استبدال فئتي الدولار الأمريكي والريال السعودي من الديون الرئيسية القائمة (415 مليون دولار أمريكي) و (285 مليون ريال سعودي) بتسهيلات بقيمة 420 مليون دولار أمريكي و 285 مليون ريال سعودي ، يتم سدادها بشكل نصف سنوي مع سداد القسط النهائي في كانون الثاني / يناير 2026.

وكان الإغلاق المالي لتسهيلات الديون الرئيسية البالغة 497 مليون دولار أمريكي والمرتب على أساس تمويل المشروع بدون حق الرجوع من الممولين يضم سوسيتيه جنرال، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك أبوظبي التجاري.

كما تم الحصول على تسهيلات خاصة بقيمة 69 مليون دولار أمريكي تم جمعه للأغراض الضريبية، ويتم سداده بشكل نصف سنوي مع أول دفعة مستحقة في يناير 2025 والسداد النهائي في تموز / يوليو 2029، تم تمويله من بنك سوسيتيه جنرال ومصرف الراجحي وبنك أبوظبي التجاري.

وتعمل شركة الشعيبة للماء والكهرباء على استبدال تسهيلات الديون الثانوية الحالية (112 مليون دولار أمريكي) بتسهيلات للديون الثانوية بقيمة 230 مليون دولار أمريكي بنسبة فائدة افضل، يتم سداده نصف سنوي مع سداد القسط النهائي في يناير 2026.

وستعمل التسهيلات التمويلية الجديدة على تحسين هيكلة مشروع الشعيبة الثالثة لإنتاج الماء والكهرباء المستقل.