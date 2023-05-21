أكوا باور تعزز استثماراتها في مصر

أكد مسؤولو شركة «أكوا باور» سعيهم للتوسع في مشاريع استثمارية داخل مصر من خلال تنفيذ مشروعات تحلية المياه والطاقة المتجددة، وكذلك مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يعزز جهود التنمية في مصر.

وقد نااقشت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، مع مسؤولي شركة «أكوا باور» السعودية، سبل زيادة استثماراتها والبناء على الاستثمارات الحالية للشركة في مصر في مجالات تحلية المياه والطاقة المتجددة.

وعرضت الوزيرة على الشركة السعودية، الفرص الاستثمارية المتاحة، في ضوء توسع القاهرة في استراتيجية جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المحلي.

وفي هذا الإطار التقت الوزيرة، على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي انعقدت في مدينة سمرقند بأوزبكستان، محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، وماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي للشركة؛ إذ تم خلال اللقاء التطرق إلى استثمارات الشركة في مصر، وتعزيزها، لا سيما في مجال تحلية المياه والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

بحث اللقاء أيضاً، وفق بيان صحافي من وزارة التعاون الدولي المصرية، اليوم الأحد، المشروعات التي تعمل الشركة على تنفيذها في مصر، ودور الشراكات الدولية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تعزيز هذه الاستثمارات من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني.

وفي هذا الصدد، أشاد مسؤولو «أكوا باور»، وفق البيان، بالجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي من أجل تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتشجيع الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء من خلال العلاقات مع شركاء التنمية، لا سيما من خلال تنفيذ المنصة الوطنية المصرية لبرنامج «نُوَفِّي».

وأكد مسؤولو الشركة سعيهم للتوسع فى الاستثمار داخل مصر من خلال تنفيذ مشروعات تحلية المياه والطاقة المتجددة، وكذلك مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يعزز جهود التنمية في الدولة.

من جانبها، أوضحت الوزيرة محافظ مصر لدى البنك، حرص الحكومة المصرية على مشاركة القطاع الخاص بشكل فعال، باعتباره شريكاً رئيسياً في التنمية، في تنفيذ المشروعات في مختلف المجالات، وكذا تنفيذ المنصة الوطنية المصرية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة على توفير آليات التمويل المختلفة والتمويلات المختلطة التي تشجع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في تنفيذ هذه المشروعات.

يشار إلى أن شركة «أكوا باور»، تعمل على إنشاء محطة طاقة رياح بخليج السويس بقدرة 1100 ميغاواط ضمن المشروعات الجاري تنفيذها في إطار محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، والمستهدف من خلالها تنفيذ محطات طاقة متجددة بقدرة 10 غيغاواط لتقليل الانبعاثات الضارة وتحفيز الانتقال العادل نحو الطاقة المتجددة في مصر.

وكانت «أكوا باور» السعودية قد حصلت على تمويل بقيمة 114 مليون دولار، لتدشين أكبر محطة طاقة شمسية تابعة للقطاع الخاص في مصر بمدينة كوم أمبو بأسوان، بقدرة 200 ميغاواط، وفي أبريل (نيسان) الماضي حصلت الشركة على تمويل جديد بقيمة 123 مليون دولار في إطار ذات المشروع من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق «أوبك» للتنمية الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، وصندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا التابع للبنك الأفريقي للتنمية، وصندوق المناخ الأخضر، والبنك العربي، والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب).