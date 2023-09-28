فادي طنّوس by فادي طنّوس

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أكوا باور تعلن بدء التشغيل التجاري الأولي للمرحلة الأولى من مشروع محطة سدير

فادي طنّوس by فادي طنّوس
أكوا باور

أعلنت شركة “أكوا باور” السعودية، أنها بدأت التشغيل التجاري الأولي للمجموعة الأولى من مشروع محطة “سدير” للطاقة الشمسية الكهروضوئية المقامة في مدينة “سدير” الصناعية على بعد نحو 150 كيلومتراً عن العاصمة الرياض.

وقالت الشركة في إفصاح على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية “تداول” إن المرحلة الأولى تمثل 50% من الطاقة الإجمالية للمشروع والتي ستصل ل 1500 ميجاوات عند اكتمالها.

وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المرحلة الأولى بدءا من الربع الرابع من العام 2023.

يذكر أن أكوا باور تمتلك حصة قدرها 35% من شركة سدير الأولى للطاقة المتجددة.

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