أكوا باور تركب أكبر توربين رياح في آسيا الوسطى

نجحت شركة أكوا باور السعودية، أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، في تركيب أول توربين رياح يعد الأكبر من نوعه في آسيا الوسطى، وذلك في مشروع محطة باش لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاواط، الواقعة في منطقة بخارى في جمهورية أوزبكستان.

وقامت شركة Envision Energy بصناعة التوربين بسعة 6.5 ميجاواط، فيما تم تثبيته من قبل شركة هندسة الطاقة الصينية (CEEC)،‏ مقاول الهندسة والمشتريات والبناء.

وقال الرئيس التنفيذي لإدارة المحافظ في “أكوا باور كاشف رانا : ” يعد تثبيت أول توربين في مزرعة باش لطاقة الرياح إحدى المعالم المهمة التي نفخر بإضافتها إلى قائمة طويلة من الإنجازات التي حققناها في هذا المشروع، إضافةً إلى التقدم المستمر في مراحل تطور المشروع الذي نعتز من خلاله بدورنا المحوري في دعم استراتيجية الحكومة الأوزبكستانية طويلة الأمد لتنويع مزيج الطاقة في أوزبكستان”.

الجدير ذكره أن شركة “مجموعة الصين للطاقة – CEEC” حصلت في 7 كانون الأول / ديسمبر عام 2022 على عقد الإنشاء والهندسة والتشغيل والصيانة لكل من محطة باش المستقل لطاقة الرياح، بقدرة “500” ميجاواط، ومحطة دازهانكيلدي المستقل لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاواط الذين تطورهما شركة “أكوا باور” في جمهورية أوزبكستان.

وستضم محطة باش المستقل لطاقة الرياح 79 مولداً لتوربينات الرياح عند اكتمالها بحلول الربع الأول من عام 2025، ومن المتوقع أن تنتج أكثر من ‎1650 ‎جيجاواط في الساعة من الكهرباء سنوياً، مما يحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 750 طناً سنوياً.

ووقّعت شركة “أكوا باور” على اتفاقية شراء طاقة للمشروع مع شركة الكهرباء الأوزبكية “جي إس سي ناشونال إلكترك غريد” لمدة 25 عاماً.

وتتضمن محفظة مشروعات أكوا باور بجمهورية أوزبكستان 10 مشروعات بقيمة استثمار إجمالية تبلغ 7.5 مليار دولار أمريكي.

وتؤكد استثمارات “أكوا باور” وشراكاتها الوثيقة على التزامها الراسخ بقيادة مسيرة تحوّل الطاقة في جمهورية أوزبكستان بما يسهم في تحقيق أهدافها على صعيد التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي تحقيقاً لرفاهية شعبها.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا