أكوا باور السعودية تربح 684 مليون ريال في 6 أشهر

أعلنت شركة أكوا باور السعودية، اليوم الخميس، عن نتائجها المالية النصفية المنتهية بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2023 حيث بلغ الربح المنسوب لمساهمي الشركة الأم مدعوماً بارتفاع الدخل التشغيلي 684 مليون ريال (182 مليون دولار) بزيادة قدرها 26 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2022.

وأوضحت الشركة المتخصصة في مجال تحول الطاقة وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، أن النفقات المالية ارتفعت نتيجة لإصدار سندات الدين الجديدة للنمو، والارتفاع المستمر في أسعار السوق، وتم تعويض ذلك من خلال زيادة الإيرادات الأخرى، والضريبية المؤجلة المستردة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مفيدة أن الدخل التشغيلي قبل خسارة وانخفاض القيمة والمصروفات الأخرى خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغ 1,289 مليون ريال.