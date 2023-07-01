أكوا باور تحصل على 10 مليارات دولار تمويلات من الصين منذ 2009

ساهم المموّلون الصينيون منذ عام 2009 عبر محفظة مشاريع “أكوا باور” العالمية بمبلغ إجمالي قدره 10 مليارات دولار، كما شارك مقاولو أعمال الهندسة والمشتريات والبناء والمورّدون والمموّلون الصينيون في 47 مشروعاً بارزاً، تغطي عمليات التجديد ومشاريع التحلية في أنحاء مختلفة حول العالم.

وقد توصلت “أكوا باور”، المطور والمستثمر والمشغل لمحطات تحلية المياه وتوليد الطاقة والهيدروجين الأخضر حول العالم، مؤخراً إلى اتفاقية للتسهيلات الائتمانية المتجددة مدتها ثلاث سنوات مع بنك التعمير الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي)، جهة الإقراض التي تعود ملكيتها للحكومة الصينية. وبفضل هذه الاتفاقية، ستتمكن “أكوا باور” من الحصول على تسهيلات إئتمانية تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، للاستفادة منها في دعم خططها الإستراتيجية، وعلى وجه التحديد توسعة نطاق محفظة مشاريعها لتوليد الطاقة وتحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط ودول مبادرة الحزام والطريق، فضلاً عن الإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية التي تخدمها وتستثمر فيها.

يشار إلى أن التسهيلات الائتمانية المتجددة تساعد “أكوا باور” على تنويع مصادر تمويلها، كما تمكّنها من مواصلة تطوير البنى التحتية للمشاريع منخفضة الكربون في العديد من مناطق عملياتها، بما في ذلك الشرق الأوسط ودول مبادرة الحزام والطريق، مثل أوزبكستان وكازاخستان.

وترتبط “أكوا باور” مع بنك التعمير الصيني بعلاقة تعاون شامل منذ العام 2016، حيث يشارك البنك في تمويل عدد من المشاريع المهمة للشركة، مثل مشروع محطة حصيان لتوليد الكهرباء بطاقة إنتاجية قدرها 2,400 ميغاواط في الإمارات العربية المتحدة، والتي تم تطويرها بالاعتماد على جهود مشتركة لكونسورتيوم من الشركات يضم كلاً من “هاربن إلكتريك إنترناشيونال” وأكوا باور وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا). يضاف إلى ذلك محطة الزرقاء لتوليد الكهرباء بطاقة إنتاجية قدرها 485 ميغاواط في الأردن، ومشروع محة سيرداريا لتوليد الطاقة لانتاج 1،500 ميغاواط في أوزبكستان. ومن خلال استفادتها من الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك بعملة الرنمينبي (اليوان الصيني)، تمكنت أكوا باور من الارتقاء بآفاق تعاونها مع المستثمرين الصينيين، وخاصة في مشاريع الطاقة المتجددة في إطار مبادرة الحزام والطريق.