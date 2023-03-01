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Posted inأخبار أريبيان بزنس

أكوا باور تتحالف لتمويل مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر بـ 32 مليار

شركة أكوا باور تنتهي من توقيع اتفاقيات التمويل من قبل شركة نيوم للهيدروجين الأخضر مع تحالف تمويلي لمشروع نيوم للهيدروجين الأخضر بتكلفة 8.5 مليار ممولة بمزيج من ديون طويلة الأمد

شركة نيوم للهيدروجين الأخضر هي مشروع مشترك بين أكوا باور وإير برودكتس وشركة نيوم، وتمتلك أكوا باور 33.3% من ملكية الشركة

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شركة أكوا باور تنتهي من توقيع اتفاقيات التمويل من قبل شركة نيوم للهيدروجين الأخضر

أعلنت شركة أكوا باور السعودية عن الانتهاء من توقيع اتفاقيات التمويل من قبل شركة نيوم للهيدروجين الأخضر مع تحالف تمويلي لمشروع نيوم للهيدروجين الأخضر بتكلفة استثمارية إجمالية 8.5 مليار دولار (32 مليار ريال) ممولة بمزيج من ديون طويلة الأمد وتمويل رأس المال.

ويتضمن المشروع التطوير والتمويل والتصميم والهندسة والمشتريات والتصنيع واختبار المصنع والنقل والبناء والتركيب والإكمال والاختبار والتكليف والتأمين والملكية والتشغيل والصيانة لمرفق الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء على نطاق عالمي في منطقة نيوم، بموجب عقد مدته 30 عاماً لشراء الأمونيا الخضراء مع شركة إير برودكتس.

وقالت شركة أكوا باور المدرجة بالبورصة السعودية في إفصاح لها إن التمويل يتوزع على 1.5 مليار دولار من صندوق التنمية الوطني؛ أحد الصناديق السيادية في السعودية، نيابة عن صندوق البنية التحتية الوطني (سعودي قيد التأسيس)، و1.25 مليار دولار في شكل تمويل بالريال السعودي (4.7 مليار ريال) من صندوق التنمية الصناعية السعودي.

والرصيد المتبقي من تحالف تمويلي على شكل مزيج من الدفعات، يضم بنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد، ومجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية، وبي إن بي باريبا، وبنك أبوظبي التجاري، وناتيكسيس، والبنك السعودي البريطاني.

ويضم كذلك سوميتومو ميتسوي المصرفية، والبنك الأهلي السعودي، وكي إف دبليو، وبنك الرياض، وبنك نورينشوكين، وبنك ميزوهو، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الإنماء، وأبيكورب، وجي بي مورغان، وبنك دي زي، وبنك كوريا للتنمية، وكريدي أجريكول.

وشركة نيوم للهيدروجين الأخضر هي مشروع مشترك بين أكوا باور وإير برودكتس وشركة نيوم، وتمتلك أكوا باور 33.3 بالمئة من ملكية الشركة.

ويتضمن المشروع التطوير والتمويل والتصميم والهندسة والمشتريات والتصنيع واختبار المصنع والنقل والبناء والتركيب والإكمال والاختبار والتكليف والتأمين والملكية والتشغيل والصيانة لمرفق الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

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