أكوا باور تبدأ تشغيل برج شمسي للطاقة في دبي

أعلنت شركة أكوا باور في افصاح عبر موقع “تداول السعودية” عن بدء تشغيل البرج الشمسي للطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميجاواط التابع لشركة نور للطاقة 1، والذي يعد المرحلة الرابعة من مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووصلت القدرة الإجمالية تحت التشغيل التجاري للمشروع إلى 517 ميجاوات من اجمالي 950 ميجاوات يتم توليدها عن طريق الطاقة الشمسية المركزة بالإضافة الى الى الألواح الكهروضوئية.

وتمتلك أكوا باور حصة قدرها 25% من شركة نور الطاقة 1.

ويتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المرحلة النهائية من المشروع بقدرة 950 ميجاواط على نتائج الشركة المالية ابتداء الربع الأول من عام 2024.