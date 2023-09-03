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Posted inأخبار أريبيان بزنسمصارف (بنوك)

أكوا باور تؤمن تمويلاً بـ 2 مليار ريال لمشروع رابغ لتحلية المياه

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أعلنت شركة أكوا باور في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن توقيع إتفاقيات تمويل بقيمة 2,04 مليار ريال وضمانات خاصة بشركة روابي لتحلية المياه (مشروع رابغ 4 لتحلية المياه المستقل).

ويتضمن التمويل الإجمالي للمشروع على تمويل طويل الأجل بقيمة 2,045 مليار ريال سعودي (545.3 مليون دولار أمريكي) دون أحقية الرجوع على المساهمين.

وتتكون الجهة الممولة من تحالف تمويلي يضم بنوكاً محلية ودولية هي: بنك ستاندرد تشارترد، البنك الأهلي السعودي، بنك الرياض، البنك السعودي للإستثمار، بنك الصين.

وتصل مدة التمويل حتى 27.5 عام.

وتتضمن الضمانات المقدمة مقابل التمويل ضماناً محدوداً على حصة اكوا باور من رأس المال وبما يتناسب مع حصة أكوا باور في تغطية حساب الدين.

ويهدف التمويل لإنشاء وتطوير محطة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي وبقدرة إنتاجية تبلغ 600 ألف متر مكعب يومياً.

وتعمل المحطة بتقنية التناضح العكسي بقدرة إنتاجية تصل إلى 600 ألف متر مكعب يومياً وتشمل بنيتها التحتية والمرافق المرتبطة بها خزانات مياه بسعة 1,200,000 متر مكعب. يقع المشروع في مدينة رابغ في المملكة العربية السعودية.

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