أكوا باور السعودية تعلن عن النتائج المالية للعام 2021

أعلنت اليومَ شركة أعمال المياه والطاقة الدولية “أكوا باور” ، المطور الرائد والمستثمر والمشغل لمحطات تحلية المياه وتوليد الطاقة والهيدروجين الأخضر حول العالم، عن نتائجها المالية الكاملة للعام 2021 والتي تعكس الأداء التشغيلي والمالي القوي، بما يلبي توقعات الشركة. وتعليقاً على النتائج المالية السنوية الأولى للشركة، صرّح الأستاذ محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة “أكوا باور”، قائلاً: “بصفتنا شركة سعودية تفخر بمساعيها الهادفة إلى قيادة جهود تحوّل الطاقة على مستوى العالم، يسرّنا أن نعلن عن نتائجنا المالية السنوية الأولى للعام 2021 للمستثمرين في الشركة، وذلك بعد الاكتتاب العام الأولي الناجح في أكتوبر الماضي.

ويعكس الأداء التشغيلي العالي للشركة ونتائجها المالية القوية في العام 2021 ثقة مساهمينا الرئيسين، ومنهم صندوق الاستثمارات العامة وشركائنا والمساهمين ، في نموذج عملنا المتنوع والمعزّز ومسيرتنا الحافلة بالنجاحات عبر الفوز بمشاريع واسعة النطاق في مختلف القطاعات، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، وتنفيذها على أكمل وجه. وبالطبع، تسهم مشاريعنا الإنمائية المقرّرة في تمكيننا من مواصلة تحقيق عوائد قوية ومستدامة لمختلف الشركاء.” وأضاف أبونيان قائلاً: “تستند أعمالنا في “أكوا باور” إلى الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة في المملكة العربية السعودية، والتي نواصل من خلالها مسيرتنا نحو بناء مستقبل قائم على الطاقة النظيفة والخضراء في المملكة لنسهم في دعم جهود الدول الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة لديها، وصولاً إلى توليد الطاقة وتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة”.

وقد حققت “أكوا باور” إيرادات تشغيلية قبل احتساب خسائر انخفاض القيمة والمصروفات الأخرى، وهو مؤشر رئيسي على الأداء المالي للشركة، بقيمة 2,193 مليار ريال سعودي أي بزيادة نسبتها 12.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020. وتُعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع رسوم خدمات إدارة أعمال التطوير والبناء الناجمة عن المشاريع التي حققت الإغلاق المالي، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات التشغيل والصيانة المرتبطة بالمشاريع التي بلغت مرحلة التشغيل الفعلي وباشرت توليد الايرادات .

من جانبه، علّق بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، قائلاً: “بعد الاكتتاب العام الأولي الذي أنجزناه بنجاح وإصدار المرحلة الأولى من الصكوك والعديد من عمليات إعادة تدوير رأس المال، بما في ذلك إعادة تمويل المرافق المخصّصة لتمويل المشاريع والتقدم الملحوظ الذي أحرزناه على صعيد إزالة الكربون من عملياتنا، بما في ذلك إضافة خمسة مشاريع جديدة واسعة النطاق للطاقة المتجددة إلى محفظة أصولنا في مرحلة التطوير المتقدم، شكل العام المنصرم 2021 نقطة تحوّل جديدة في تاريخ “أكوا باور”. وبفضل إدراج أسهمنا في السوق المالية السعودية (تداول)، يمكن اليومَ لقاعدة جديدة ومتنوّعة وواسعة النطاق من المساهمين الاستفادة من نتائجنا المميزة والتي تأتي تأكيداً على التزامنا بقيادة المساعي الهادفة إلى تحقيق التحوّل المستدام الذي يحتاج إليه العالم اليوم أكثر من أيّ وقت مضى”. وأضاف بادماناثان قائلاً: “يُعدّ هذا الأداء الملحوظ خير دليل على ما يملكه فريق عملنا الذي يضمّ أكثر من 3,500 موظف من شغف للعمل ومهارات عالية وروح ريادية. ويسهم هذا الالتزام المشترك بتوفير الطاقة والمياه لملايين الأشخاص يومياً بشكل موثوق وبمسؤولية عالية وتكلفة منخفضة في دعم مهمة الشركة المتمثلة في توفير الخدمات الحيوية والضرورية لا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وضمان الرخاء الاجتماعي فحسب، بل أيضاً لتأمين ظروف العيش الأساسية”.