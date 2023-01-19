. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

أكوا باور السعودية تبدأ بتشغيل المرحلة الأولى من مشروع نور 1 في دبي

شركة أكوا باور تشغل المرحلة الأولى من مشروع الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 200 ميغاواط التابع لشركة نور الطاقة 1 في الإمارات

بدأت شركة أكوا باور السعودية بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع نور 1 في دبي

. .. by . ..
مشروع نور 1 هو المرحلة 4 من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية الواقعة في دبي
مشروع نور1 للطاقة البديلة

أعلنت شركة أكوا باور السعودية، اليوم الخميس، عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 200 ميغاواط التابع لشركة “نور الطاقة 1” في دولة الإمارات.

وأوضحت الشركة المتخصصة في إنشاء محطات الكهرباء وتشغيلها في بيان نشره موقع السوق المالية السعودية (تداول) أن القدرة الإجمالية تحت التشغيل للمشروع، وصلت إلى 417 ميغاواط من إجمالي 950 ميغاواط يتم توليدها عن طريق الطاقة الشمسية المركزة، بالإضافة إلى الألواح الكهروضوئية.

ويتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المرحلة النهائية من المشروع بقدرة 950 ميغاواط على نتائج الشركة المالية ابتداءً من الربع الأول من العام 2024.

ويعد مشروع “نور 1” المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية الواقعة في إمارة دبي.

وتمتلك أكوا باور؛ المملوكة جزئياً لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، حصة 25 بالمئة من شركة “نور الطاقة 1”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا