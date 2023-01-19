أكوا باور السعودية تبدأ بتشغيل المرحلة الأولى من مشروع نور 1 في دبي

أعلنت شركة أكوا باور السعودية، اليوم الخميس، عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 200 ميغاواط التابع لشركة “نور الطاقة 1” في دولة الإمارات.

وأوضحت الشركة المتخصصة في إنشاء محطات الكهرباء وتشغيلها في بيان نشره موقع السوق المالية السعودية (تداول) أن القدرة الإجمالية تحت التشغيل للمشروع، وصلت إلى 417 ميغاواط من إجمالي 950 ميغاواط يتم توليدها عن طريق الطاقة الشمسية المركزة، بالإضافة إلى الألواح الكهروضوئية.

ويتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المرحلة النهائية من المشروع بقدرة 950 ميغاواط على نتائج الشركة المالية ابتداءً من الربع الأول من العام 2024.

ويعد مشروع “نور 1” المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية الواقعة في إمارة دبي.

وتمتلك أكوا باور؛ المملوكة جزئياً لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، حصة 25 بالمئة من شركة “نور الطاقة 1”.