أكسفورد إيكونوميكس تتوقع أن يتجاوز اقتصاد المملكة حاجز تريليون دولار

ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، الاثنين، أن مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس” توقعت أن يتجاوز اقتصاد المملكة حاجز تريليون دولار للمرة الأولى هذا العام.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن تقرير للمؤسسة البريطانية إلى أن نمو الناتج المحلي السعودي سيصل إلى 7.5% في 2022، علماً بأن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون النمو في حدود 7.6%.

وتتطابق توقعات “أوكسفورد” مع أهداف “رؤية المملكة 2030” بأن تصبح السعودية من بين أكبر 15 اقتصاداً عالمياً في 2030، وأن تسجّل ناتجاً محلياً متوقعاً بـ 1.7 تريليون دولار.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء كشفت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية ارتفع بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع المماثل من العام 2021. كما كشفت وزارة المالية في تقرير لها أن فائض ميزانية المملكة للنصف الأول من العام الحالي بلغ 135.4 مليار ريال، بعد ارتفاع الإيرادات إلى 648.32 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات نحو 512.93 مليار ريال، بارتفاع الفائض في الميزانية بنسبة 35.51 % خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، بزيادة إيرادات الربع الثاني بقيمة 20.42 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة أن 66.95% من الإيرادات كانت من نصيب الإيرادات النفطية التي بلغت نحو 434.06 مليار ريال، فيما استحوذت الإيرادات غير النفطية على نسبة 33.05% من إجمالي الإيرادات بقيمة 214.26 مليار ريال.

وكشفت وزارة المالية أنه لم يتم تمويل ميزانية السعودية خلال النصف الأول نهائياً، ولم يتم السحب من الحساب الجاري أو الاحتياطيات الحكومية، ولم يتم الحصول على تمويل من الدين الداخلي أو الخارجي.

وبينت أن رصيد الاحتياطي العام للدولة والحساب الجاري حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي بلغ 318.65 مليار ريال.

في المقابل قامت وزارة الاستثمار في المملكة بتوقيع مجموعة من الصفقات الاستثمارية الجديدة في قطاعات متنوعة مثل الصناعة والبناء والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والترفيه والرياضة، ما يسلط الضوء على نجاح الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في جذب تدفقات الاستثمار إلى إليها.

وشهد الربع المنتهي في حزيران/يوينو الماضي توقيع 49 صفقة استثمارية كبرى بقيمة 925 مليون دولار ما قد يوفر حوالي 2000 وظيفة جديدة.