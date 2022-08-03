أكثر من 65% من المنازل في السعودية والإمارات لا تستخدم المكانس الكهربائية

أعلنت دايسون عن نتائج دراستها السنوية حول الغبار، والتي تبحث في عادات وسلوكيات التنظيف لسكان العالم، وتتعمق في مدى فهمنا للغبار المنزلي وتأثيره على صحتنا وجودة حياتنا. وشملت الدراسة 32,282 شخص من 33 دولة حول العالم، وكشفت بأن 95% من الناس لا زالوا ينظفون بنفس القدر، أو أكثر، مما فعلوا العام الماضي. ووجدت بأن المشاركين يريدون ضمان نظافة منازلهم لتبقى صحية، في وقت لا تزال المخاوف بشأن نظافة المنازل مستمرة جرّاء جائحة كوفيد-19.

وبيّن الاستطلاع بأن سلوكيات التنظيف أكثر تكراراً في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث يقوم 82% من سكان الإمارات و84% من سكان السعودية بتنظيف منازلهم بعمق أكثر من مرة في الشهر، مقارنة بالمعدل الوسطي العالمي البالغ 71%. ومع ذلك، كشف الاستطلاع بأن 40% من الأشخاص في المملكة و36% منهم في الإمارات يقررون التنظيف فقط حين تكون منازلهم مليئة بالغبار، أو حين يصبح الغبار والأوساخ مرئية على الأرض.

وصرّحت مونيكا ستوكسن، عالمة الأحياء الدقيقة لدى دايسون: “إنه لأمر مقلق أن نرى بأن الناس ينظفون فقط حين يمكنهم مشاهدة الغبار على الأرضيات، فجسيمات الغبار دقيقة للغاية، ومن الصعب رؤيتها بالعين المجردة. والحقيقة أنه حين تصبح كميات الغبار مرئية في المنزل، فمن المحتمل جدًا وجود عثّ الغبار في منزلك”.

وبحسب الدراسة، فإن أفضل طريقة للتعامل مع الغبار هي إزالته من المنزل تمامًا. وعند سؤال المشاركين في الاستطلاع حول أكبر مساهم في تشكّل الغبار المنزلي باعتقادهم، قال 37% من المشاركين من الإمارات و 33% من المشاركين من السعودية أنها عبارة جسيمات الغبار والرمل، حيث أعرب 36% من المشاركين من الإمارات و 32% من المشاركين من السعودية عن قلقهم الشديد بشأن دخول الغبار الخارجي إلى المنزل. وبينما دخلت الدولتان موسم الصيف الحارّ حيث ترتفع نسبة الغبار في الجو ، لا سيما مع العواصف الرملية الأخيرة التي اجتاحت كلا البلدين، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى الحفاظ على نظافة المنازل لحمايتها من جسيمات الغبار التي قد تتسرب إلى أجسام الناس، وتسبب لهم العديد من المشكلات الصحية.

كشفت دراسة دايسون العالمية حول الغبار أن الناس يشعرون بأن المكانس الكهربائية هي الأكثر فاعلية في إزالة الغبار من المنزل، ومع ذلك، يعتقد 69% من أصحاب المنازل بأن قطعة القماش المبللة هي أفضل أداة للتنظيف، بينما تأتي المكنسة الكهربائية في المرتبة الرابعة، حتى أن 65% من المشاركين من الإمارات و71% من المشاركين من السعودية أكدوا بأن استخدام المكنسة الكهربائية لتنظيف منازلهم أمر غير محتمل.

وكانت دايسون قد كشفت مؤخراً عن أحدث تقنياتها في مجال المكانس الكهربائية، وهي مكنسة دايسون V15 Detect اللاسلكية المزودة بتقنية رأس التنظيف المضيء للكشف عن جسيمات الغبار المخفية. وقد صممت هذه المكنسة للكشف عن جسيمات الغبار فائقة الدقة، التي لا يزيد حجمها عن 10 ميكرون.