كشفت الهيئة العامة للعقار عن توثيق أكثر من 6.5 مليون عقد إيجاري عبر “إيجار” حتى نهاية النصف الأول من 2023، تنوعت ما بين سكني وتجاري.

وأوضحت الهيئة أن الزيادة في العقود خلال النصف الأول لعام 2023م، بلغت أكثر من 1.3 مليون عقد شكّلت 20% من إجمالي العقود الموثّقة في “إيجار”.

وأكدت أنّ العقود الإيجارية السكنية التي تم توثيقها خلال النصف الأول من 2023م تجاوزت المليون عقد بزيادة 31%، حيث كانت العقود الإيجارية السكنية خلال الفترة نفسها من عام 2022م ما يقارب 750 ألفاً.

وأشارت إلى أن نسبة الزيادة في العقود الإيجارية التجارية بلغت 8% خلال النصف الأول من 2023م وذلك بتوثيق 252 ألفاً، بينما كانت العقود التجارية الموثّقة في النصف الأول لعام 2022م، نحو 232 ألف عقد تجاري.

وقال موقع “أخبار 24″، أن الهيئة أعلنت سابقاً إطلاق خدمة “حفظ مبلغ الضمان” (التأمين) عن طريق “إيجار”، لتعويض مالك العقار عن أي أضرار قد تلحق بالعقار خلال انتفاع المستأجر بالوحدة الإيجارية.

توثّيق ما يزيد عن6.5 ملايين عقد إيجاري حتى نهاية النصف الأول من 2023م



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