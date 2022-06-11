أكثر من 59 مليار دولار خسائر الشركات العالمية في روسيا

تتصاعد الخسائر التي تتكبّدها الشركات العالمية لترتفع بأكثر من 59 مليار دولار من عملياتها الروسية، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال التي استندت في تقريرها إلى الإفصاحات المالية والإعلانات التي أصدرتها قرابة ألف شركة عالمية عن أعمالها في روسيا.

وتتحسب هذه الشركات للمزيد من الخسائر القادمة مع تضرر الاقتصاد بالعقوبات واستمرار عمليات البيع والإغلاق.

وتعهدت ما يقرب من 1000 شركة غربية بالخروج أو تقليص عملياتها في روسيا، بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

يلفت التقرير إلى السوق الروسي يعاني من الافتقار إلى المشترين الراغبين بالأصول الغربية مما يجعلها بلا قيمة عمليا ، ويتوجب على الشركات التي تخضع لمعايير إعداد التقارير الأميركية والدولية أن تتحمل رسوم انخفاض القيمة، أو التخفيضات، عندما تنخفض قيمة الأصل، مما يجعل «الكثيرين يُعيدون تقييم القيمة المبلغ عنها لتلك الشركات الروسية».

وتشمل عمليات التخفيض حتى الآن، بحسب التقرير، مجموعة من الصناعات، ومن البنوك ومصانع البيرة إلى المصنعين وتجار التجزئة والمطاعم وشركات الشحن، وحتى شركة تصنيع توربينات الرياح وشركة الأخشاب».

وتعليقاً على هذا الأمر، تنوه كارلا نونيس العضو المنتدب في كرول وهي شركة استشارات المخاطر ، إن «هذه الجولة من الخسائر ليست نهاية الأمر». وأضافت: «مع استمرار الأزمة، قد نشهد المزيد من التداعيات المالية، بما في ذلك التأثير غير المباشر للصراع».

وفيما تقوم بعض الشركات الغربية في روسيا بشطب الأصول، تفترض الشركات الأخرى أنها «لن تدرك أي أموال من عملياتها في روسيا، حتى قبل الانتهاء من خطط الخروج». تتوقع شركة «ماكدونالدز» العملاقة للوجبات السريعة «تسجيل رسوم محاسبية تتراوح بين 1.2 مليار دولار و 1.4 مليار دولار بعد الموافقة على بيع مطاعمها الروسية إلى صاحب ترخيص محلي». وحصلت شركة «Exxon Mobil Corp» على 3.4 مليار دولار بعد أن أوقفت العمليات في مشروع للنفط والغاز في الشرق الأقصى لروسيا. وحصلت شركة تأجير الطائرات الإيرلندية «إيركاب هولدينغز إن»، الشهر الماضي، على رسوم محاسبية قدرها 2.7 مليار دولار، بما في ذلك شطب أكثر من 100 من طائراتها العالقة في البلاد. وقد تم تأجير الطائرات لشركات الطيران الروسية، في حين تتلقى شركات التأجير الأخرى ضربات مماثلة.

وتضمنت الرسوم لشركة النفط البريطانية العملاقة «بي بي بي إل سي» البالغة 25.5 مليار دولار على ممتلكاتها الروسية الشهر الماضي شطب 13.5 مليار دولار من الأسهم في شركة روسنفت المنتجة للنفط، فيما لم تكشف الشركة كيف ومتى تخطط لتصفية أصولها الروسية.