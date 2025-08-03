أكثر من 54 ألف أسرة استفادت من الدعم السكني خلال النصف الأول من 2025

أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن أكثر من54,000 أسرة سعودية استفادت من برامج الدعم السكني خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك استمرارًا للجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – برفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030. وأوضحت الوزارة أن في بيان صحافي لها، اليوم، أن أكثر من .00048 ألف أسرة سعودية سكنت منازلها خلال الأشهر الستة الأولى من 2025، وسجّل برنامج التمويل العقاري المدعوم نموًا ملحوظًا بتوقيع أكثر من 27.000 ألف تمويل مدعوم لأصحاب الدخل المنخفض خلال النصف الأول من العام، متجاوزاً مستهدف النصف الأول بزيادة 63%، فيما استفادت حوالي 3.800 أسرة من مستفيدي الضمان من مسارات الإسكان التنموي. وتم تسجيل نسبة رضا المستفيدين 90%، متخطية المستهدف السنوي البالغ 80%، مع الحفاظ على متوسط إغلاق طلبات الاعتراض في مدة لا تتجاوز 1,5 يوم عمل، تأكيداً على كفاءة البنية الرقمية وتكامل رحلة المستفيدين. وبيّنت الوزارة أن هذه النتائج جاءت بالتزامن مع اعتماد خمسة تعديلات تنظيمية على لائحة الدعم السكني بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، بهدف توسيع شريحة المستحقين وتحسين معايير الأهلية، وتعزيز مرونة توزيع المنتجات بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والديموغرافية. وأكدت أن الإنجازات المحققة تعكس نضج منظومة الدعم السكني وتسارع أثر السياسات التمويلية والتنظيمية، سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – بالوصول إلى نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030، حيث بلغت نسبة التملك السكني حتى نهاية العام الماضي 65.4٪.

يذكر أنه يمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط https://sakani.sa، أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات، أو زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.

جهود متواصلة خلال النصف الأول من عام 2025 لتمكين الأسر من تملّك المسكن، عبر حلول وخيارات متنوعة للدعم السكني، ضمن مستهدفات #برنامج_الإسكان، أحد برامج #رؤية_السعودية_2030. pic.twitter.com/AqLRSmX9Nx — وزارة البلديات والإسكان (@saudimomrah) August 3, 2025